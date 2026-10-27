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Dwie kolizje na trasie S2. Kierowcy utknęli w korku

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Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Wjazd do Warszawy, południowa obwodnica. Ujęcie z Falenicy (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Kontakt24 / Wojtek
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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Na Południowej Obwodnicy Warszawy utworzył się zator po zderzeniu czterech aut na wysokości Wawra. Policja podaje, że w pobliżu doszło też do kolizji osobówki i ciężarówki. Kierowców jadących w stronę Poznania i Łodzi czekają duże utrudnienia.

Do pierwszego zderzenia doszło przed godziną 9 na odcinku trasy S2 między węzłami Patriotów i Wał Miedzeszyński. - Na wysokości ulicy Celulozy cztery auta zderzyły się na lewym pasie jezdni. Wygląda to na najechanie. Najmocniej uszkodzone są dwa ostatnie pojazdy, oba mają rozbite przody. Obok stoją jeszcze dwa inne auta osobowe - relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Jak dodaje, na miejscu nie ma jeszcze służb. Rozbite auta zablokowały lewy pas ruchu. - Tworzy się korek, który ma w tym momencie blisko cztery kilometry, a kierowcy tracą w nim około 15 minut - mówi Mżyk.

Przed utrudnieniami ostrzega także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy podają, że ruch odbywa się wyłącznie pasem środkowym i prawym.

Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Dwa zderzenia

Jak przekazał nam młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze otrzymali we wtorek rano dwa zgłoszenia dotyczące zderzeń na trasie S2 w rejonie Wawra. Pierwsze dotyczyło czterech aut osobowych, drugie auta osobowego i ciężarówki.

- Oba zdarzenia to kolizje, nie ma osób poszkodowanych - informuje policjant. I dodaje, że obie kolizje czekają na rozliczenie przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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