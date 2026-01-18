Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Wkrótce prace na linii otwockiej

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Kolejarze szacują, że linia otwocka jest jedną z najbardziej eksploatowanych linii w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. To ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem. W ramach przygotowywanych prac zostaną na niej wybudowane dwa dodatkowe tory.

Po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

Ogromne utrudnienia na linii otwockiej

Urząd Dzielnicy Wawer opublikował harmonogram nadchodzących utrudnień. Wynika z niego, że pierwsze i najbardziej odczuwalne dla pasażerów zmiany w organizacji ruchu kolejowego zostaną wdrożone już na początku marca.

Dokładnie 8 marca planowane jest całkowite wyłączenie ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wawer - Otwock. Utrudnienia z tym związane potrwają dwa tygodnie. W tym czasie w zamian za pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursować autobusy zastępcze.

Następnie, od poniedziałku 23 marca nastąpi uruchomienie ruchu na jednym torze. "Linia będzie funkcjonować jako jednotorowa z mijankami w Falenicy przez co najmniej rok, z planowanym zakończeniem głównych utrudnień na wiosnę 2027 roku" - zapowiadają urzędnicy.

Oznacza to, że od 23 marca pociągi SKM będą kursowały do Otwocka co godzinę. Co drugi kurs przewoźnika będzie kończył/rozpoczynał się na stacji Wawer. Dodatkowo swoje trasy będą tu także kończyły wybrane pociągi Kolei Mazowieckich.

"Na odcinku Wawer-Otwock łącznie do dyspozycji podróżnych będzie trzy pociągi w szczycie (2 KM i 1 SKM) oraz dwa poza szczytem i w weekendy (1 KM i 1 SKM). Na tym odcinku będzie działać komunikacja zastępcza Zarządy Transportu Miejskiego. Pomiędzy centrum Warszawy a Wawrem utrzymana będzie obecna częstotliwość kursów SKM (pociąg co 30 minut)" - czytamy w komunikacie.

Pociągi SKM nie dojadą do Otwocka

Jak zapowiada urząd, pociągi SKM będą kończyć i rozpoczynać bieg na stacji PKP Wawer. "Nie będą kursować na dalszym odcinku w kierunku Otwocka. PKP dołoży starań, aby utrzymać dotychczasową częstotliwość kursów SKM do stacji Wawer" - zapewniono.

Do Otwocka dotrą natomiast składy KM, ale będą kursowały na remontowanym odcinku ze zmniejszoną częstotliwością.

Linię otwocką ominą pociągi dalekobieżne i pospieszne. Kolejarze zamierzają przekierować je całkowicie na trasę przez Mińsk Mazowiecki. "Ich brak na linii wawerskiej zwiększy przepustowość przejazdów kolejowych, które będą zamykane rzadziej" - zapowiadają urzędnicy.

Autobusy zamiast pociągów

W zamian za pociągi pasażerów będą woziły autobusy zastępcze komunikacji miejskiej. Mają one kursować co najmniej do wiosny 2027 roku. Ich obsługę będzie realizował ZTM. Siatka połączeń ma zrekompensować zarówno brakujące kursy SKM, jak i KM.

Kluczowym punktem przesiadkowym między pociągami a autobusami będzie stacja PKP Wawer. Zostanie tam utworzona tymczasowa pętla autobusowa.

Dodatkowo w rejonie stacji powstaną dwa perony tymczasowe (po stronie zachodniej i wschodniej). Stacja stanie się przystankiem końcowym dla pociągów SKM. Będą one dojeżdżały do PKP Wawer i wracały do centrum.

Plan modernizacji linii otwockiej Źródło: PKP PLK

Zmiany w rejonie pozostałych przystanków

W ramach inwestycji nie zmieni się lokalizacja peronu na przystanku Anin. Przewidziano natomiast budowę nowego dojścia do peronu od strony Międzylesia (od południa) z przejściem przez tory. Ponadto, istniejące przejście przy ulicy Lucerny będzie służyło tylko jako wejście na peron od strony zachodniej. Nie będzie tu możliwości przejścia na drugą stronę torów.

Przebudowa przystanku Anin Źródło: PKP PLK

Przy stacji PKP Międzylesie planowana jest relokacja przejścia dla pieszych na stronę południową peronu. Wyjście od strony urzędu będzie delikatnie przesunięte w kierunku Radości.

W rejonie stacji PKP Radość zamknięty zostanie przejazd kolejowy. Przewidziano też budowę tunelu przy ulicy Izbickiej. "Przejazd górą dla pieszych będzie niemożliwy po rozpoczęciu wykopów" - ostrzega urząd dzielnicy. Dodatkowo w tej części Wawra wybudowany zostanie tymczasowy przejazd kolejowy i przejście dla pieszych w rejonie ulicy Kazimierza Króla. Tymczasowy peron zlokalizowany w rejonie ulicy Będzińskiej przesunięty będzie w kierunku Falenicy.

W planach jest budowa dwóch tymczasowych przejść dla pieszych: w rejonie tymczasowego peronu przy ulicy Będzińskiej i w ciągu tymczasowego przejazdu na ulicy Kazimierza Króla.

Kierowcy muszą liczyć się z tym, że Izbicka zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. W rejonie ulicy Aleksandrowskiej powstanie tymczasowa pętla autobusowa dla autobusów dojeżdżających od strony Falenicy. Odległość od pętli do nowego peronu wyniesie około 600 metrów.

Na stacji PKP Miedzeszyn zostanie zlikwidowany istniejący peron. Tymczasowy pojawi się w rejonie ulicy Przewodowej, będzie przesunięty w kierunku trasy S2. Dojście do niego będzie możliwe tylko z jednej strony - od ulicy Przewodowej.

W rejonie stacji PKP Falenica zamknięty zostanie przejazd kolejowy na ulicy Walcownicznej (od ulicy Patriotów do Bystrzyckiej). Będzie można ominąć to miejsce objazdem ulicami: Bystrzycką, Frenkla i Kłodzką.

Planowana jest też likwidacja istniejącego peronu oraz przejścia podziemnego. Tymczasowy peron znajdzie się w rejonie ulicy Kąsek (na wysokości nowej stacji benzynowej i sklepu). Powstaną także dwa tymczasowe przejścia dla pieszych przez tory: jedno w rejonie tymczasowego peronu Kąsek i drugie w rejonie ulicy Kłodzkiej.

Zmiany na ulicach Wawra

O szczegółach zmian w organizacji ruchu kołowego urząd dzielnicy będzie informował wkrótce. "Ruch tranzytowy będzie prowadzony przede wszystkim ulicą Patriotów, z wykorzystaniem wschodniej lub zachodniej jezdni w zależności od etapu prac. Planuje się ustawienie tablic informacyjnych kierujących na objazdy już na drodze ekspresowej S2, aby kierowcy omijali zamknięte przejazdy" - zapowiadają urzędnicy.

W Radości kierowcy muszą liczyć się z tym, że ulice jednokierunkowe dochodzące do zamkniętej Izbickiej staną się ślepe i zostanie na nich wprowadzony ruch dwukierunkowy. Konsekwencją mogą być ograniczenia w parkowaniu.

"Trwa dyskusja nad możliwością utrzymania przejezdności w poprzek ulicy Izbickiej (przez ulice Konkolową, Osterwy, Wilgi, Wisełki) w pierwszym etapie prac, zanim rozpocznie się budowa ronda. Celem jest odciążenie ulicy Patriotów" - wyjaśniono w komunikacie.

W Falenicy ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach Frenkla i Kłodzkiej. Stworzą one pętlę objazdową. Planowana jest przebudowa istniejących progów zwalniających, aby mogły tędy kursować autobusy komunikacji miejskiej. Zostaną one przekształcone w wyniesione skrzyżowania lub najazdy sinusoidalne, umożliwiające płynniejszy przejazd.

"Rozważane jest wprowadzenie ograniczeń tonażu na okolicznych ulicach dzielnicowych, aby uniemożliwić przejazd ciężkich pojazdów budowlanych i chronić nawierzchnię tych dróg" - zapowiada urząd dzielnicy.

Przebudowa przystanków, nowe tunele i przejścia

Kolejarze zapowiedzieli, że w pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Wawrem a Falenicą, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.

"Docelowo na odcinku Warszawa Wawer-Otwock zaplanowaliśmy rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem" - poinformowała spółka PKP PLK.

W ramach potężnej inwestycji przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. "skrzydlate wiaty".

Przebudowa przystanków na linii otwockiej Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja Źródło: PKP PLK Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Kolejarze zapowiadają też duże zmiany w infrastrukturze towarzyszącej linii. Powstanie 20 nowych przejść pod torami. Likwidacji ulegną cztery przejazdy kolejowo-drogowe. Zastąpią je bezpieczniejsze trzy tunele w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Odremontowane zostaną mosty na rzece Świder, a także wybudowane dwa nowe pod tory linii nr 506. Wzdłuż nowego torowiska pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. "Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028" - przekazali kolejarze.

