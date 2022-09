Ścieżka rowerowa kończy się rowem. Zdaniem drogowców to "zgodne z projektem"

- Nie dość, że ścieżka rowerowa kończy się ślepo, to dalej jest rów. W nocy jest to pewna pułapka dla rowerzystów - tak inwestycję rowerową na Lucerny opisuje nasz reporter. W imieniu rowerzystów, którzy też widzą problem, interweniował dzielnicowy radny.

Radny: jest tu niebezpiecznie

To nie tylko jego zdanie. W sprawie interweniował wawerski radny Rafał Czerwonka (Razem dla Wawra). "Sposób zakończenia drogi dla rowerów przy rondzie Lucerny / Kadetów / Trakt Lubelski zdziwił nie tylko mnie. W sposób oczywisty jest tu niebezpiecznie - z drogi dla rowerów można niechcący zjechać sobie do zbiornika odwadniającego. Ktoś z mieszkańców ustawił tam nawet prowizoryczną barierę z drewnianego kołka, aby nikt nie pojechał intuicyjnie prosto w dół, ale ta zdążyła już spaść" - napisał na Facebooku.

ZDM: droga zgodna z projektem

Drogowcy rozważają postawienie bariery betonowej, to jednak będzie wymagało... sporządzenia nowego projektu stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia go przez Biuro Zarządzania Ruchem Rowerowym. Dyrektor Puchalski przypomniał, że rowerzyści są zobowiązani, dojeżdżając do skrzyżowania, do zachowania szczególnej ostrożności.