Miejscy doradcy pomogą obniżyć rachunki za prąd

- Próba przesunięcia winy jest absolutnie niedopuszczalna, jest skandaliczna i jest po prostu desperacką próbą utrzymania władzy. Nie po to mamy rząd, żeby przerzucał winę na różne grupy. Samorząd jest ostatnio głównym chłopcem do bicia, głównym kozłem ofiarnym, ale przecież nie jedynym - mówiła na antenie TVN24 wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak, odnosząc się do pomysłu rządu, by to samorządy dystrybuowały węgiel.