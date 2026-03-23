Wawer

Ona nie uwierzyła, on tak. Rozpoczął się wyścig z czasem

41-latek został zatrzymany
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
Do małżeństwa zadzwonili oszuści. Kobieta nie uwierzyła w to, co mówili i pojechała na policję. Przeciwnego zdania był jej mąż, który zamierzał przekazać pieniądze "pocztowcom" i "policjantom". Rozpoczął się wyścig z czasem.

Oszuści zadzwonili do mieszkanki Wawra, podając się za pracowników poczty i policji. Chodziło o rzekome ratowanie zagrożonych pieniędzy, konieczność wypłacenia ich z banku i przekazania wskazanej osobie, a jednocześnie pomoc w zatrzymaniu przestępców.

Kobieta nie dała jednak wiary temu, co usłyszała. Postanowiła to zgłosić i osobiście zweryfikować w komisariacie przy ulicy Mrówczej.

"Wiedzieli, że liczą się minuty"

Innego zdania był jej mąż, który został w domu. "Chciał pomóc 'pocztowcom' i 'policjantom' i nie mówiąc nic nikomu pojechał do banku" - poinformowała w komunikacie podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policjanci z Wawra, do których zgłosiła się kobieta, zaczęli działać. "Doskonale wiedzieli, że w tej sytuacji liczą są dosłownie minuty i trzeba błyskawicznie dotrzeć do męża zgłaszającej, by nie dopuścić do przekazania pieniędzy" - dodała Węgrzyniak.

Mężczyzna nie odbierał jednak telefonu i zdążył już dojechać do jednego z centrów handlowych na drugim końcu miasta.

Wpadł na gorącym uczynku

Na szczęście policjantom udało się odnaleźć męża zgłaszającej. Zdążyli go ostrzec i zaplanowali zatrzymanie podejrzanego. "Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy chciał odebrać kopertę z pieniędzmi" - opisała Węgrzyniak.

41-latek został zatrzymany. Gotówka została u właścicieli.

Źródło: KRP Warszawa VII

Zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe skierowała wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i podejrzany na dwa miesiące trafił do aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

OGLĄDAJ: Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa
shutterstock_2464301117

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Źródło: KRP VII
Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki