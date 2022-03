Centrum Zdrowia Dziecka apeluje o pomoc dla matek pacjentów z Ukrainy. Nie mają nawet szczoteczek do zębów

Każda pomoc jest mile widziana

- Bez pomocy fundacji, czy osób indywidualnych nie dalibyśmy rady pomóc tym mamom, które przyjeżdżają z dzieckiem na ręku, często z jednym plecakiem w którym zazwyczaj są pieluszki albo jakieś produkty spożywcze dla dziecka, a nie dla siebie. W związku z czym staramy się wyposażyć mamy w rzeczy podstawowej potrzeby. My to nazywamy pakietem startowym, czyli ręcznik, poduszka, koc, suche produkty spożywcze - kawa, herbata, zupy do zaparzenia, czy produkty kosmetyczne takie jak szampon, żel pod prysznic, szczoteczka do zębów - mówiła Gardzińska.