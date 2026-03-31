Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie

28.03.2017 |

W niedzielę, około godziny 10.50, para strażników miejskich zauważyła dwóch mężczyzn pijących alkohol na stacji PKP Warszawa-Miedzeszyn. Funkcjonariusze podeszli zwrócić im uwagę.

"Na widok mundurowych jeden zeskoczył na tory i zaczął się oddalać. Strażnicy byli szybsi i błyskawicznie ujęli nerwowego piwosza" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę Źródło: Straż Miejska Warszawa

Miał coś do ukrycia

Okazało się, że niespełna 30-letni mężczyzna miał powód by uciekać. "Jak ustalili wezwani na miejsce policjanci, był poszukiwany w celu osadzenia w areszcie śledczym" - dodali strażnicy. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Jego kolega, po nałożeniu sankcji za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, został zwolniony do domu.