Wawer

Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie

Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
28.03.2017 | W jakich miejscach publicznych można pić alkohol, a gdzie nie? Przypominamy
Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN
Strażnicy miejscy zauważyli dwóch mężczyzn pijących piwo na peronie. Na ich widok jeden próbował uciec i zeskoczył na tory. Okazało się, że miał coś do ukrycia.

W niedzielę, około godziny 10.50, para strażników miejskich zauważyła dwóch mężczyzn pijących alkohol na stacji PKP Warszawa-Miedzeszyn. Funkcjonariusze podeszli zwrócić im uwagę.

"Na widok mundurowych jeden zeskoczył na tory i zaczął się oddalać. Strażnicy byli szybsi i błyskawicznie ujęli nerwowego piwosza" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Miał coś do ukrycia

Okazało się, że niespełna 30-letni mężczyzna miał powód by uciekać. "Jak ustalili wezwani na miejsce policjanci, był poszukiwany w celu osadzenia w areszcie śledczym" - dodali strażnicy. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Jego kolega, po nałożeniu sankcji za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, został zwolniony do domu.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

