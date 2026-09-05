Wawer Odbiór kluczy i wzruszenie. W Wawrze stanął nowy budynek Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

22.05.2025 | Co z mieszkaniami komunalnymi? Rafał Trzaskowski: ja to robię na co dzień Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Ewelina Lach/UM Warszawa

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Nowa inwestycja przy ulicy Agrestowej 2 wybudowana została przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe, ale mieszkania otrzymały osoby czekające na przydział lokalu komunalnego. Jedną z takich osób jest pan Jacek, od kilkunastu lat mieszkaniec Wawra. Klucze do mieszkania wręczył mu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Moment ten był wzruszający dla nich obu.

- Jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny, że będę mógł tutaj zamieszkać - powiedział. - Dla mnie jako osoby z niepełnosprawnością takie mieszkanie to ogromne ułatwienie w codziennym życiu. Budynek jest dostosowany do naszych potrzeb, nie ma podjazdów, jest duża łazienka, powiększone drzwi wejściowe do mieszkania, piękny taras - dodał pan Jacek.

Klucze do mieszkania otrzymał pan Jacek Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa

"To są klucze do mieszkania, ale też do spokojniejszego, godnego życia. W warunkach dostosowanych także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - opisał ten moment prezydent Warszawy we wpisie w mediach społecznościowych.

40 mieszkań z balkonami

Budynek o całkowitej powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych ma nowoczesną architekturę i jest dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców. W obiekcie powstało 40 lokali o łącznej powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych, a każdy z nich posiada własny balkon.

Projekt uwzględnia potrzeby osób o ograniczonej sprawności ruchowej - na parterze powstały trzy specjalnie przystosowane mieszkania, a komunikację między wszystkimi czterema piętrami ułatwia nowoczesna winda. W podziemiu budynku powstał wielostanowiskowy garaż. Zaprojektowano też przestrzeń wokół budynku. Są ławki, stojaki na rowery oraz elementy małej architektury.

Budynek przy ulicy Agrestowej Budynek przy ulicy Agrestowej Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa Budynek przy ulicy Agrestowej Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa Budynek przy ulicy Agrestowej Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa Budynek przy ulicy Agrestowej Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa

"W budynku wykorzystano elementy, które mają wpływ na energochłonność i tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych takie jak gruntowe pompy ciepła, wentylacja z odzyskiwaniem ciepła, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii" - wymienił ratusz w komunikacie.

Na parterze biblioteka

Oprócz funkcji mieszkalnej, na parterze budynku znajduje się także filia Biblioteki Publicznej, która została przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Agrestowej 1.

Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych. Została sfinansowana z budżetu Warszawy przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Łączna wartość pozyskanych grantów wyniosła ponad 18,6 miliona złotych.

W planach kolejne budowy i remonty

Jak poinformował ratusz, inwestycja przy ulicy Agrestowej wpisuje się w program budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez miasto. Zakłada on wybudowanie i wyremontowanie w najbliższych latach blisko 17 tysięcy mieszkań.

W najbliższych latach planowane jest zwiększanie liczby mieszkań dostępnych na wynajem. Miasto chce wybudować 5,5 tys. nowych lokali w tym 3,5 tys., w ciągu najbliższych 7 lat. Koszt realizacji tych inwestycji to ponad 2,2 mld zł. Kolejnym elementem będzie zmodernizowanie 900 mieszkań w 70 pustych budynkach - 800 mln zł oraz remonty ponad 12,6 tys. pustych lokali za blisko 630 mln zł.

"W latach 2018-2025 miasto udostępniło do najmu już ponad 15,8 tys. mieszkań, co kosztowało blisko 1,2 mld zł. W tym czasie powstało 1,6 nowych mieszkań za ponad 556 mln zł, zmodernizowano 352 mieszkania w 22 pustych budynkach - 139 mln zł oraz wyremontowano blisko 13,9 tys. mieszkań pustych - 456 mln zł" - wyliczył ratusz. Na realizację tych inwestycji Warszawa otrzymała blisko 500 mln zł wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy.