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Odbiór kluczy i wzruszenie. W Wawrze stanął nowy budynek

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Budynek przy ulicy Agrestowej
22.05.2025 | Co z mieszkaniami komunalnymi? Rafał Trzaskowski: ja to robię na co dzień
Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Ewelina Lach/UM Warszawa
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W Wawrze stanął nowy budynek z 40 mieszkaniami. Trafiły one do osób oczekujących na lokal z zasobu komunalnego. - Dla mnie jako osoby z niepełnosprawnością takie mieszkanie to ogromne ułatwienie w codziennym życiu - powiedział pan Jacek, odbierając klucze.

Nowa inwestycja przy ulicy Agrestowej 2 wybudowana została przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe, ale mieszkania otrzymały osoby czekające na przydział lokalu komunalnego. Jedną z takich osób jest pan Jacek, od kilkunastu lat mieszkaniec Wawra. Klucze do mieszkania wręczył mu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Moment ten był wzruszający dla nich obu.

- Jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny, że będę mógł tutaj zamieszkać - powiedział. - Dla mnie jako osoby z niepełnosprawnością takie mieszkanie to ogromne ułatwienie w codziennym życiu. Budynek jest dostosowany do naszych potrzeb, nie ma podjazdów, jest duża łazienka, powiększone drzwi wejściowe do mieszkania, piękny tarasdodał pan Jacek.

Klucze do mieszkania otrzymał pan Jacek
Klucze do mieszkania otrzymał pan Jacek
Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa

"To są klucze do mieszkania, ale też do spokojniejszego, godnego życia. W warunkach dostosowanych także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - opisał ten moment prezydent Warszawy we wpisie w mediach społecznościowych.

40 mieszkań z balkonami

Budynek o całkowitej powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych ma nowoczesną architekturę i jest dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców. W obiekcie powstało 40 lokali o łącznej powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych, a każdy z nich posiada własny balkon.

Projekt uwzględnia potrzeby osób o ograniczonej sprawności ruchowej - na parterze powstały trzy specjalnie przystosowane mieszkania, a komunikację między wszystkimi czterema piętrami ułatwia nowoczesna winda. W podziemiu budynku powstał wielostanowiskowy garaż. Zaprojektowano też przestrzeń wokół budynku. Są ławki, stojaki na rowery oraz elementy małej architektury.

Budynek przy ulicy Agrestowej
Budynek przy ulicy Agrestowej
Budynek przy ulicy Agrestowej
Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa
Budynek przy ulicy Agrestowej
Budynek przy ulicy Agrestowej
Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa
Budynek przy ulicy Agrestowej
Budynek przy ulicy Agrestowej
Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa
Budynek przy ulicy Agrestowej
Budynek przy ulicy Agrestowej
Źródło zdjęcia: Ewelina Lach/UM Warszawa

"W budynku wykorzystano elementy, które mają wpływ na energochłonność i tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych takie jak gruntowe pompy ciepła, wentylacja z odzyskiwaniem ciepła, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii" - wymienił ratusz w komunikacie.

Na parterze biblioteka

Oprócz funkcji mieszkalnej, na parterze budynku znajduje się także filia Biblioteki Publicznej, która została przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Agrestowej 1.

Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych. Została sfinansowana z budżetu Warszawy przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Łączna wartość pozyskanych grantów wyniosła ponad 18,6 miliona złotych.

W planach kolejne budowy i remonty

Jak poinformował ratusz, inwestycja przy ulicy Agrestowej wpisuje się w program budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez miasto. Zakłada on wybudowanie i wyremontowanie w najbliższych latach blisko 17 tysięcy mieszkań.

W najbliższych latach planowane jest zwiększanie liczby mieszkań dostępnych na wynajem. Miasto chce wybudować 5,5 tys. nowych lokali w tym 3,5 tys., w ciągu najbliższych 7 lat. Koszt realizacji tych inwestycji to ponad 2,2 mld zł. Kolejnym elementem będzie zmodernizowanie 900 mieszkań w 70 pustych budynkach - 800 mln zł oraz remonty ponad 12,6 tys. pustych lokali za blisko 630 mln zł.

"W latach 2018-2025 miasto udostępniło do najmu już ponad 15,8 tys. mieszkań, co kosztowało blisko 1,2 mld zł. W tym czasie powstało 1,6 nowych mieszkań za ponad 556 mln zł, zmodernizowano 352 mieszkania w 22 pustych budynkach - 139 mln zł oraz wyremontowano blisko 13,9 tys. mieszkań pustych - 456 mln zł" - wyliczył ratusz. Na realizację tych inwestycji Warszawa otrzymała blisko 500 mln zł wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawiemieszkaniebudownictwo
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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