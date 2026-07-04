Wawer Awaria sieci trakcyjnej na linii otwockiej. Zmiany w ruchu pociągów Oprac. Klaudia Kamieniarz |

"Prace trwają w systemie 24-godzinnym" Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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"Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wawer - Otwock. Niektóre pociągi mogą być opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - ostrzega w sobotę przed południem Zarząd Transportu Miejskiego.

Opóźnienia i skrócone relacje

Powodem problemów jest awaria zasilania sieci trakcyjnej. Jak informuje SKM, do usterki doszło na stacji Warszawa Falenica. Przewoźnik podaje, że niektóre pociągi linii S1 zostały odwołane na odcinku między stacjami Warszawa Wawer - Otwock, inne mogą być opóźnione.

Pociąg Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Falenica (zdj. ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Koleje Mazowieckie ostrzegają, że wybrane pociągi linii R7 Warszawa - Dęblin mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.

Pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. ZTM zdecydował, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużona zostaje linia Z21, która kursuje na odcinku Metro Stadion Narodowy 02 - Orla 02 w Otwocku.

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