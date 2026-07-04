Awaria sieci trakcyjnej na linii otwockiej. Zmiany w ruchu pociągów
"Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Wawer - Otwock. Niektóre pociągi mogą być opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - ostrzega w sobotę przed południem Zarząd Transportu Miejskiego.
Opóźnienia i skrócone relacje
Powodem problemów jest awaria zasilania sieci trakcyjnej. Jak informuje SKM, do usterki doszło na stacji Warszawa Falenica. Przewoźnik podaje, że niektóre pociągi linii S1 zostały odwołane na odcinku między stacjami Warszawa Wawer - Otwock, inne mogą być opóźnione.
Koleje Mazowieckie ostrzegają, że wybrane pociągi linii R7 Warszawa - Dęblin mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji.
Pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. ZTM zdecydował, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużona zostaje linia Z21, która kursuje na odcinku Metro Stadion Narodowy 02 - Orla 02 w Otwocku.