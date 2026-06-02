Zerwana sieć trakcyjna i utrudnienia na linii otwockiej. Naprawa potrwa do środowego poranka

- Po godzinie 11 na stacji Warszawa Wawer na torze numer sześć Koleje Mazowieckie zgłosiły uszkodzenie pantografu pociągu relacji Warszawa Wawer - Warszawa-Zachodnia - poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak dodała, zablokowana została możliwość wjazdu i wyjazdu pociągów na dwa tory stacyjne: numer cztery i sześć. Wpłynęło to na kursowanie pociągów, które kończą i rozpoczynają bieg na stacji Warszawa Wawer.

- Pociąg Kolei Mazowieckich stoi pod wiaduktem ulicy Bronisława Czecha. Ma uszkodzony pantograf oraz inne elementy, znajdujące się na dachu składu - relacjonował Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Naprawiają sieć trakcyjną

Na miejsce przyjechał pociąg sieciowy i pogotowie energetyczne. Uszkodzony skład został po południu usunięty z toru.

Kolejarze przekazali po godzinie 16, że oprócz uszkodzenia pantografu pociągu, doszło także do zniszczenia sieci trakcyjnej.

"Według służb technicznych naprawa sieci trakcyjnej potrwa do środy, 3 czerwca, do wczesnych godzin porannych. Do tego czasu wybrane pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich (kończące bieg na stacji Warszawa Wawer) będą kursować do Warszawy Wschodniej" - zapowiada PKP PLK.

Utrudnienia w ruchu pociągów

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich linii R7 (Warszawa - Dęblin) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 (Otwock - Pruszków). Pasażerowie muszą liczyć się z możliwością wystąpienia opóźnień.

SKM informuje, że wszystkie pociągi kursujące do i ze stacji Warszawa Wawer od godziny 11.30 kursują w relacji skróconej do stacji Warszawa Wschodnia. Natomiast pociągi linii S1 do i z Otwocka kursują bez zmian, czyli w pełnej relacji.

