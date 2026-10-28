Auto stanęło w płomieniach
Do zdarzenia doszło w Miedzeszynie, przy rondzie, niedaleko wjazdu na S2.
Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.56. - W okolicy ronda pali się samochód osobowy. Stoi na pasie ruchu. Pożar w komorze silnika został ugaszony przy pomocy jednego prądu wody - przekazał Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Pożarem była objęta komora silnika, cała maska zajęła się ogniem. Potem wydobywał się spod niej gęsty dym.
Po ugaszeniu pożaru strażacy sprawdzili auto kamerą termowizyjną. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej. To sześciu strażaków z OSP Radość. Strażacy zakończyli działania o godzinie 15.40. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Utrudnienia w ruchu
Przejazd ulicą Patriotów jest utrudniony.
Utrudnienia dotyczą także komunikacji miejskiej. "W związku z zablokowanym przejazdem ulicą Patriotów na wysokości Południowej Obwodnicy Warszawy występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 115, 142, 161, 213 i 521" - podał w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.
Autobusy linii 521 skierowano na następującą trasę objazdową w kierunku krańca Falenica: … – Patriotów – Przewodowa – Mozaikowa – Bysławska -… .