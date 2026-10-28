Wawer Auto stanęło w płomieniach Magdalena Gruszczyńska |

Auto stanęło w płomieniach Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w Miedzeszynie, przy rondzie, niedaleko wjazdu na S2.

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 14.56. - W okolicy ronda pali się samochód osobowy. Stoi na pasie ruchu. Pożar w komorze silnika został ugaszony przy pomocy jednego prądu wody - przekazał Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożarem była objęta komora silnika, cała maska zajęła się ogniem. Potem wydobywał się spod niej gęsty dym.

Pożar auta na ulicy Patriotów Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Po ugaszeniu pożaru strażacy sprawdzili auto kamerą termowizyjną. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej. To sześciu strażaków z OSP Radość. Strażacy zakończyli działania o godzinie 15.40. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Auto stanęło w płomieniach Auto stanęło w płomieniach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto stanęło w płomieniach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto stanęło w płomieniach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto stanęło w płomieniach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar auta na ulicy Patriotów Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu

Przejazd ulicą Patriotów jest utrudniony.

Utrudnienia dotyczą także komunikacji miejskiej. "W związku z zablokowanym przejazdem ulicą Patriotów na wysokości Południowej Obwodnicy Warszawy występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 115, 142, 161, 213 i 521" - podał w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 521 skierowano na następującą trasę objazdową w kierunku krańca Falenica: … – Patriotów – Przewodowa – Mozaikowa – Bysławska -… .