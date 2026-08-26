Wawer Atak szerszeni na plaży. Lądował śmigłowiec ratunkowy Alicja Glinianowicz |

Żaby z gatunku Pelophylax nigromaculatus są odporne na jad szerszeni Źródło wideo: Shinji Sugiura Źródło zdj. gł.: Łukasz Zakrzewski / Urząd Dzielnicy Wawer

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Do zdarzenia doszło po godzinie 13.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.06, wynikało z niego, że przy ulicy Rychnowskiej 15 osoby przebywające na plaży gminnej zostały użądlone przez owady - mówi nam kpt. Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej. - Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali obecne już dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodaje.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

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- Użądlone zostały trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Do szpitala trafiły dwie z nich - kobieta i jeden z mężczyzn - precyzuje strażak.

Na miejscu pracowały łącznie trzy zastępy straży. Działania służb zakończyły się o godzinie 15.