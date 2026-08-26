Atak szerszeni na plaży. Lądował śmigłowiec ratunkowy
Do zdarzenia doszło po godzinie 13.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.06, wynikało z niego, że przy ulicy Rychnowskiej 15 osoby przebywające na plaży gminnej zostały użądlone przez owady - mówi nam kpt. Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej. - Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali obecne już dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodaje.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
- Użądlone zostały trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Do szpitala trafiły dwie z nich - kobieta i jeden z mężczyzn - precyzuje strażak.
Na miejscu pracowały łącznie trzy zastępy straży. Działania służb zakończyły się o godzinie 15.
Źródło: tvnwarszawa.pl