Wawer Areszt dla podejrzanego o zabójstwo 89-latki w Aninie Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło wideo: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

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O sprawie informowaliśmy w środę na tvnwarszawa.pl. Służby zostały o poranku zaalarmowane o niepokojących odgłosach dobiegających z domu przy ulicy Stradomskiej na osiedlu Anin w Wawrze. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli ciało starszej kobiety. Zatrzymali także młodego mężczyznę, który wszczął awanturę. Nie był on lokatorem budynku.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, 28-letni Vladyslav H. usłyszał zarzut zabójstwa. - Przyznał się, jednak odmówił wyjaśnień - powiedziała prokurator. Dodała, że sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Mężczyźnie za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Czynności policji przy ulicy Stradomskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

Została zaatakowana, bo zwróciła mu uwagę

Tuż po zatrzymaniu, 28-latek został przebadany na obecność alkoholu w organizmie - był trzeźwy. - Jednak z powodu jego specyficznego zachowania zabezpieczona została jego krew do dalszych badań, m.in. na zawartość substancji odurzających - przekazała prok. Kiełek-Łopińska.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 28-latek chciał dostać się do mieszkania na pierwszym piętrze. - Krzyczał i awanturował się. Zwróciła mu uwagę 89-letnia matka właściciela budynku. Mężczyzna dotkliwie pobił kobietę, która mimo reanimacji zmarła - przypomina rzeczniczka prokuratury.

Mężczyzna miał zaatakować 89-latkę przy użyciu mebla, zadając jej poważne obrażenia. W piątek odbyła się sekcja zwłok seniorki.

- Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy, tułowia oraz klatki piersiowej, w tym pęknięcie czaszki, złamanie kręgosłupa oraz uszkodzenie płuc. Obrażenia te były następstwem licznych tępych urazów - zaznaczyła prok. Marzena Kiełek-Łopińska.