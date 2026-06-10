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W stolicy powstanie ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. Inwestycję finansuje Fundacja TVN

The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
President & Managing Director Warner Bros. Discovery Poland i CEO TVN Kasia Kieli o ośrodku "The Brain"
Na terenie Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wmurowano kamień węgielny pod budowę "The Brain" - innowacyjnego ośrodka diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci. To kolejna inwestycja Fundacji TVN. W wyposażenie ośrodka zaangażowała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przeznaczy środki na śródoperacyjny rezonans.

"The Brain" będzie pierwszym w Polsce tak kompleksowym ośrodkiem zajmującym się chorobami mózgu dzieci. W jednym miejscu połączy kompetencje z zakresu neurologii, neurochirurgii, onkologii, psychiatrii dziecięcej. Placówka ma zapewnić szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, skuteczniejsze leczenie oraz rozwój innowacyjnych metod terapii dla dzieci z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi oraz psychiatrycznymi.

Budowę ośrodka o wartości 33 mln zł sfinansuje Fundacja TVN. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczy natomiast 16 mln zł na śródoperacyjny rezonans.

"To absolutnie wyjątkowe miejsce"

W środę, 10 czerwca o godzinie 11 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ośrodka. Uczestniczyli w niej m.in. dyrektor instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka profesor Marek Migdał, President & Managing Director Warner Bros. Discovery Poland i CEO TVN Kasia Kieli, prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska oraz szef WOŚP Jurek Owsiak.

- To będzie centrum, które w sposób holistyczny zajmie się schorzeniami centralnego układu nerwowego u dzieci. To absolutnie wyjątkowe miejsce. Dołączamy do grona najbardziej innowacyjnych ośrodków przez to, że będziemy łączyć nowoczesne technologie, ale z drugiej strony zespoły będą pracowały ze sobą "crossfunkcyjnie", po to, aby w jak najlepszy sposób zdiagnozować i wyleczyć tego typu choroby - mówiła Kasia Kieli.

Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę The Brain - ośrodka leczenia chorób mózgu u dzieci w centrum zdrowia dziecka
Źródło zdjęcia: TVN24

Jurek Owsiak powiedział, że jego fundacja jest uważnym obserwatorem tego, co się dzieje w medycynie dziecięcej. - 34 lata naszego działania dzielmy na czas, kiedy uczyliśmy się tego kupując bardzo często proste urządzenia. Ale od dwóch dekad wchodzimy istotnie w półkę o wiele wyższą. Zaczęło się od tego, że kilka lat temu wspomogliśmy leczenie padaczki lekoopornej - powiedział Owsiak.

Wyjaśnił też, w jaki sposób WOŚP wesprze nowy ośrodek "The Brain". - Kupujemy rezonans trzyteslowy, bardzo mocny. Nie jest on przeznaczony dla najmniejszych dzieci, ale dla tych nieco starszych. Jest bardzo skuteczny, może być używany w trakcie operacji - dodał.

Jak tłumaczył profesor Marek Migdał, ośrodek będzie zajmował się m.in. diagnostyką i terapią nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń psychiatrycznych i neurorozwojowych, chorób neurologicznych wpływających na rozwój mózgu. - Ten projekt umożliwi wcześniejsze wykrywanie chorób oraz rozwój terapii spersonalizowanych, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom wymagającym kompleksowej opieki oraz rozwijać nowoczesną medycynę dziecięcą w Polsce.- wyjaśnił.

The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci - wizualizacje
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)
The Brain - ośrodek diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci (wizualizacja)

Śródoperacyjny rezonans

Kluczowym elementem wyposażenia nowego ośrodka będzie śródoperacyjny rezonans magnetyczny 3T (3 Tesle) umożliwiający wykonywanie badań funkcjonalnych (fMRI). Urządzenie umożliwi dokładne mapowanie obszarów odpowiedzialnych za mowę, ruch i inne funkcje neurologiczne, wspierając planowanie i prowadzenie najbardziej skomplikowanych operacji neurochirurgicznych.

Śródoperacyjny rezonans magnetyczny będzie wykorzystywany m.in. podczas laserowych termoablacji (LITT) stosowanych w leczeniu trudno dostępnych guzów mózgu oraz padaczki lekoopornej u dzieci, a także w innych zaawansowanych procedurach neurochirurgicznych, które dotychczas często wymagały kierowania dzieci na leczenie za granicę.

Aparat pozwoli nie tylko wykrywać guzy mózgu, oceniać wady wrodzone czy planować zabiegi neurochirurgiczne, ale także wykonywać badania śródoperacyjne. Oznacza to możliwość przeprowadzania rezonansu podczas operacji, bez konieczności transportowania pacjenta pomiędzy salą operacyjną, a pracownią rezonansu magnetycznego.

Ponadto dzięki urządzeniu możliwa jest analiza aktywności mózgu dzieci z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi, pomagając specjalistom lepiej zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za emocje, motywację czy kontrolę impulsów, a także skuteczniej dobierać indywidualne metody terapii.

Budynek ośrodka "The Brain" będzie miał trzy kondygnacje, w sumie 1300 metrów kwadratowych. Znajdą się w nim: hybrydowa sala operacyjna, oddział dzienny psychiatrii dziecięcej oraz gabinety potrzebne do obsługi centrum.

Ośrodek zostanie otwarty w drugiej połowie 2027 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
MedycynaZdrowie
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