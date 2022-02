Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Strażacy interweniują przy powalonych drzewach

czytaj dalej

Posłowie z radomskiego okręgu PiS zapowiedzieli w piątek, że złożą protest do premiera na niesprawiedliwy - w ich ocenie - podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Mazowszu dokonany przez urzędników wojewody. - Pańscy doradcy nie wypełnili zadania w sposób należyty. Należałoby ich natychmiast zwolnić, bo to jest zaprzeczenie idei zrównoważonego rozwoju - zwrócił się do wojewody poseł Marek Suski.