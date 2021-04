Locha z małymi na jezdni. "Często w tym rejonie widzę dziki, lisy, sarny, a nawet łosie"

I tak było. Zwierzęta bezpiecznie powędrowały do znajdującego się po drugiej stronie jezdni lasu. - Często w tym rejonie widzę dziki, lisy, sarny, a nawet łosie. Dlatego tak ważne jest, żeby jeździć zgodnie z przepisami – przypomina Węgrzynowicz.

Nie dokarmiajmy dzików

Urzędnicy wskazali kilka zasad, do których należy się stosować, aby uniknąć spotkania z dzikami. Mieszkańcy powinni utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości. Nie wolno też wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik zachęcony zapachem pożywienia nie mógł się do nich dostać.