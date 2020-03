Lekarz z Centrum Zdrowia Dziecka zakażony koronawirusem. "Miał kontakt głównie z personelem"

Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało, że u jednego z pracowników szpitala wykryto koronawirusa. Jak przekazała nam Katarzyna Gardzińska z CZD, zakażony to lekarz-naukowiec, który miał mieć kontakt głównie z personelem, w mniejszym stopniu z pacjentami. Dostęp do jednego z oddziałów został ograniczony.

"Miał kontakt z personelem i sześcioma pacjentami"

Jak przekazała nam Katarzyna Gardzińska z CZD zakażony pracownik to lekarz-naukowiec. - Ze względu na charakter pracy lista osób z bezpośrednim kontaktem dotyczy przede wszystkim personelu, a w dużo mniejszym stopniu pacjentów. Pracownik miał kontakt z pięcioma pacjentami leczonymi w trybie ambulatoryjnym i jednym pacjentem hospitalizowanym w oddziale innym, niż jest zatrudniona ta osoba - poinformowała.

I dodała, że w związku z sytuacją ograniczony został dostęp do jednego z oddziałów. - Jest to normalna procedura epidemiologiczna do momentu przeprowadzenia badań osób skontaktowanych z osobą zarażoną - wyjaśniła Gardzińska.