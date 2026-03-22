Wawer

Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu

Warszawa Falenica, linia otwocka
Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W związku z przebudową linii otwockiej w poniedziałek kolejarze zamkną przejazd przez tory w Falenicy. Kierowcy pojadą objazdami. Trasy zmienią też niektóre linie autobusowe.

W lutym kolejarze zamknęli część skrzyżowania ulic Patriotów i Młodej. Otworzą je w nocy z niedzieli na poniedziałek. W kolejnym etapie przebudowy linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk zostanie zamknięty przejazd przez tory przy stacji PKP Falenica.

Zmiana w organizacji ruchu

W poniedziałek około godziny 9.00 kolejarze zamkną przejazd przez tory przy stacji Warszawa Falenica. Na ulicach Patriotów, Młodej, Bysławskiej i Walcowniczej staną tablice kierujące kierowców do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy.

Tego samego dnia zostanie zamknięte połączenie ulicy Bystrzyckiej z Walcowniczą, po stronie targowiska. Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Ochoczą i Patriotów lub Trocinową i Filmową. Prace w tym miejscu potrwają do początku kwietnia. Następnie roboty przeniosą się na drugą stronę skrzyżowania.

Na razie, mimo zamknięcia przejazdu dla samochodów, piesi wciąż będą mogli tu przejść przez tory.

Natomiast na Walcowniczej piesi przejdą tylko po jednej stronie ulicy. Zamknięte będzie także jedno z przejść przez ulicę Walcowniczą przy Bystrzyckiej, a z Bystrzyckiej do Walcowniczej trzeba będzie pójść Trocinową i wzdłuż targowiska.

Autobusy zmienią trasy

"W poniedziałek, od początku kursowania, trasy zmienią autobusy linii: 115, 142, 161, 213, a także nocne N22 i N72" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamiast w Falenicy autobusy linii 142 i 213 oraz N22 przejadą na drugą stronę torów na węźle z obwodnicą. 213 dojadą do niego ulicami Bysławską i Patriotów. Po wschodniej stronie torów autobusy linii 115, 142 i 213 nie pojadą w Walcowniczą i Bystrzycką, tylko prosto Patriotów, a następnie Ochoczą do swoich stałych tras. 161 i N72 wrócą na swoje stałe trasy, ponieważ zostanie otwarte skrzyżowanie Patriotów z Młodą. Autobusy linii 146 pozostaną na obecnej trasie.

Kolejne poważne utrudnienia związane z przebudową linii otwockiej czekają pasażerów od 12 do 26 kwietnia. Wtedy też pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich nie będą kursowały między stacjami Wawer i Otwock.

"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"

Katarzyna Kędra

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Remonty i utrudnienia w Warszawie
