Wawer Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy, duże utrudnienia Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Pojazdy zderzyły się na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów.

- Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych. Natomiast są duże utrudnienia w ruchu. Rozbite pojazdy zajmują lewy pas ruchu - informuje Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Utworzył się długi na sześć kilometrów korek. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy muszą zwalniać już na węźle Lubelska.

Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl