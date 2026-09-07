Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy, duże utrudnienia
Pojazdy zderzyły się na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów.
- Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych. Natomiast są duże utrudnienia w ruchu. Rozbite pojazdy zajmują lewy pas ruchu - informuje Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Utworzył się długi na sześć kilometrów korek. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy muszą zwalniać już na węźle Lubelska.
Źródło: tvnwarszawa.pl