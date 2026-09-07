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Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy, duże utrudnienia

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Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
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Na wawerskim odcinku trasy S2 zderzyło się kilka pojazdów. Straż pożarna informuje, że nie ma osób rannych, ale są duże utrudnienia w ruchu.

Pojazdy zderzyły się na jezdni w kierunku Ursynowa, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów.

- Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych. Natomiast są duże utrudnienia w ruchu. Rozbite pojazdy zajmują lewy pas ruchu - informuje Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Utworzył się długi na sześć kilometrów korek. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy muszą zwalniać już na węźle Lubelska.

Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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