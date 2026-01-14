Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu

|
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy przecinają dwa duże węzły drogowe. Bramownice z kamerami do rejestracji czasu przejazdu zamontowano w taki sposób, że kierowcy korzystający z popularnych węzłów Patriotów i Wał Miedzeszyński nie są objęci kontrolą prędkości.

Na początku roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami Lubelska a Przyczółkowa. Chodzi o około 10-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy, pomiędzy miejscowością Zagórze w powiecie otwockim a okolicami wiaduktu ulicy Sytej w Wilanowie.

Dopuszczalna maksymalna prędkość dla aut osobowych w tym miejscu to 100 kilometrów na godzinę, a dla ciężarówek - 80.

Dwa węzły drogowe i brak radarów

Na monitorowanej trasie znajdują się dwa węzły drogowe: Patriotów i Wał Miedzeszyński. W obu tych miejscach system wiaduktów, rond i skrzyżowań pozwala kierowcom na sprawne poruszanie się pomiędzy drogami lokalnymi i trasą ekspresową S2.

Węzeł Patriotów (S2/POW)
Węzeł Patriotów (S2/POW)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W projekcie odcinkowego pomiaru prędkości nie uwzględniono bramownic z kamerami przy tych dwóch ważnych węzłach drogowych w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Efekt? Kierowca, który nawet minie pierwszą bramkę pomiarową, ale z trasy zjedzie wcześniej, pomiarem prędkości nie zostanie objęty.

Z tej samej przyczyny kamery na POW nie zarejestrują czasu przejazdu samochodów, które wjechały na odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy bramownicami z radarami.

Węzeł Wał Miedzeszyński (S2/POW)
Węzeł Wał Miedzeszyński (S2/POW)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Pytanie bez odpowiedzi

O przyczyny wytyczenia odcinkowego pomiaru prędkości w sposób, w którym spora grupa kierowców nie jest kontrolowana, zapytaliśmy Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego nie zdecydowano się na montaż bramownic także przy węzłach Patriotów i Wał Miedzeszyński? Wówczas cały 10-kilometrowy newralgiczny odcinek trasy S2 byłbym objęty kontrolą prędkości.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania, w zamian urzędnicy GITD wyjaśnili zasadę funkcjonowania odcinkowego pomiaru prędkości.

"System odcinkowego pomiaru prędkości wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanej trasy" - czytamy w lakonicznym mailu od Zespołu do spraw Informacji i Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

"Kamera zamontowana na bramownicy wjazdowej rejestruje dane pojazdu oraz czas wjazdu na kontrolowany odcinek, natomiast kamera zmontowana na bramownicy wyjazdowej czas wyjazdu z monitorowanego odcinka. Na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość przejeżdżającego pojazdu" - wyjaśniają przedstawiciele inspektoratu.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP

Bezpieczeństwo i kontrola prędkości

Każdego dnia Południową Obwodnicą Warszawy przejeżdża około 90 tysięcy samochodów. - Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas - mówił w ubiegłym roku Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Szczególnie na czteropasmowym moście Południowym dochodzi do licznych kolizji i wypadków. A w godzinach szczytu, nawet drobna obcierka pojazdów wywołuje paraliż na obwodnicy i powoduje kilkukilometrowe zatory.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Resort infrastrukty wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejsze narzędzie do egzekwowania przestrzegania przepisów na drodze. Potwierdzeniem tego jest liczący nieco ponad 2,3 kilometra długości tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem. Od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło w nim do poważnych zdarzeń drogowych, jedynie do zaledwie kilku drobnych kolizji i pożaru pojazdu ciężarowego.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym od początku roku uruchomiło kilka nowych punktów objętych kontrolą prędkości. Kamery z radarami monitorują ponad dwukilometrowy odcinek trasy S8 pomiędzy węzłami Opacz i Puchały. Czas przejazdu mierzony jest także na obwodnicy Garwolina będącej ciągiem trasy S17 oraz między węzłami Tarczyn Południe i węzłem Mszczonowska wzdłuż drogi S7.

We wszystkich tych miejscach bramki pomiarowe ustawiono w taki sposób, w którym kierowcy nie mają możliwości zjechać z trasy przed zakończeniem kontroli prędkości i czasu przejazdu.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

CZYTAJ TAKŻE: W tunelu Wisłostrady będzie odcinkowy pomiar prędkości

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceGITDFotoradarbezpieczeństwo
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zima w Warszawie
Nadchodzi strefa marznących opadów. Po południu może zrobić się bardzo ślisko
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Okolice
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Okolice
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Okolice
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
Okolice
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Wola
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
Okolice
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
Okolice
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
Okolice
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
Okolice
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
Mokotów
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
Śródmieście
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
Okolice
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
Okolice
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
Okolice
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki