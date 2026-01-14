Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu

Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Na początku roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami Lubelska a Przyczółkowa. Chodzi o około 10-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy, pomiędzy miejscowością Zagórze w powiecie otwockim a okolicami wiaduktu ulicy Sytej w Wilanowie.

Dopuszczalna maksymalna prędkość dla aut osobowych w tym miejscu to 100 kilometrów na godzinę, a dla ciężarówek - 80.

Dwa węzły drogowe i brak radarów

Na monitorowanej trasie znajdują się dwa węzły drogowe: Patriotów i Wał Miedzeszyński. W obu tych miejscach system wiaduktów, rond i skrzyżowań pozwala kierowcom na sprawne poruszanie się pomiędzy drogami lokalnymi i trasą ekspresową S2.

Węzeł Patriotów (S2/POW) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W projekcie odcinkowego pomiaru prędkości nie uwzględniono bramownic z kamerami przy tych dwóch ważnych węzłach drogowych w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Efekt? Kierowca, który nawet minie pierwszą bramkę pomiarową, ale z trasy zjedzie wcześniej, pomiarem prędkości nie zostanie objęty.

Z tej samej przyczyny kamery na POW nie zarejestrują czasu przejazdu samochodów, które wjechały na odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy bramownicami z radarami.

Węzeł Wał Miedzeszyński (S2/POW) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Pytanie bez odpowiedzi

O przyczyny wytyczenia odcinkowego pomiaru prędkości w sposób, w którym spora grupa kierowców nie jest kontrolowana, zapytaliśmy Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego nie zdecydowano się na montaż bramownic także przy węzłach Patriotów i Wał Miedzeszyński? Wówczas cały 10-kilometrowy newralgiczny odcinek trasy S2 byłbym objęty kontrolą prędkości.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania, w zamian urzędnicy GITD wyjaśnili zasadę funkcjonowania odcinkowego pomiaru prędkości.

"System odcinkowego pomiaru prędkości wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanej trasy" - czytamy w lakonicznym mailu od Zespołu do spraw Informacji i Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

"Kamera zamontowana na bramownicy wjazdowej rejestruje dane pojazdu oraz czas wjazdu na kontrolowany odcinek, natomiast kamera zmontowana na bramownicy wyjazdowej czas wyjazdu z monitorowanego odcinka. Na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość przejeżdżającego pojazdu" - wyjaśniają przedstawiciele inspektoratu.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP

Bezpieczeństwo i kontrola prędkości

Każdego dnia Południową Obwodnicą Warszawy przejeżdża około 90 tysięcy samochodów. - Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas - mówił w ubiegłym roku Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Szczególnie na czteropasmowym moście Południowym dochodzi do licznych kolizji i wypadków. A w godzinach szczytu, nawet drobna obcierka pojazdów wywołuje paraliż na obwodnicy i powoduje kilkukilometrowe zatory.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2

Resort infrastrukty wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejsze narzędzie do egzekwowania przestrzegania przepisów na drodze. Potwierdzeniem tego jest liczący nieco ponad 2,3 kilometra długości tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem. Od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło w nim do poważnych zdarzeń drogowych, jedynie do zaledwie kilku drobnych kolizji i pożaru pojazdu ciężarowego.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym od początku roku uruchomiło kilka nowych punktów objętych kontrolą prędkości. Kamery z radarami monitorują ponad dwukilometrowy odcinek trasy S8 pomiędzy węzłami Opacz i Puchały. Czas przejazdu mierzony jest także na obwodnicy Garwolina będącej ciągiem trasy S17 oraz między węzłami Tarczyn Południe i węzłem Mszczonowska wzdłuż drogi S7.

We wszystkich tych miejscach bramki pomiarowe ustawiono w taki sposób, w którym kierowcy nie mają możliwości zjechać z trasy przed zakończeniem kontroli prędkości i czasu przejazdu.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

