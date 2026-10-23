Awantura na szpitalnym oddziale. "Niech pan się opanuje. Uspokoi"

Awantura w szpitalu w Międzylesiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na nagraniu, do którego dotarł reporter, widać awanturę na korytarzu szpitala. Dochodzi do przepychanek pomiędzy pracownicami szpitala a mężczyzną, który wciąż dopytuje się o dziecko. "Niech pan się opanuje, uspokoi" - zwracają się do niego pracownice szpitala. "Dziecko jest w dobrym stanie" - uspokajają mężczyznę. Dalej ostrzegają go, że w takim stanie nie wejdzie na oddział. Mówią, że sam sobie szkodzi. Upomina go również kobieta będąca z nim na korytarzu.

"Jak wypuściliście dziecko? Ze szpitala kobietę w ciąży, gdzie ona za chwilę rodzi" - dopytuje podniesionym głosem mężczyzna, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. W końcu popycha położną i krzyczy: "pozywaj mnie". Padają kolejne wulgaryzmy. Po raz kolejny jest upominany.

Działo się to po tym, jak partnerka mężczyzny po porodzie domowym trafiła z dzieckiem do szpitala, w którym już wcześniej była.

Dwie wersje wydarzeń

O awanturze w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym informowaliśmy w połowie października . Doszło do niej 1 października. 26-letni mężczyzna wdał się w kłótnię z położną oraz pracownicami SOR. Podejrzany jest o kierowanie wobec nich gróźb karalnych, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie szpitalnego mienia, wartego 67 tysięcy złotych.

Pan Karol i jego partnerka Wiktoria opowiedzieli o całej sytuacji reporterowi "Faktów" TVN. Kobieta zgłosiła się do placówki w Międzylesiu z bólem brzucha, który interpretowała jako skurcze porodowe. W szpitalu trafiła na oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie zrobiono jej serię badań. Lekarze orzekli, że poród jeszcze się nie zaczął. Przedstawiciele szpitala twierdzą, że pacjentka na własne życzenie została wypuszczona do domu.

"Personel medyczny oddziału zaproponował pozostanie w szpitalu celem dalszej obserwacji. Pacjentka wyraziła wolę powrotu do domu. Personel uszanował wolę pacjentki, udzielając stosownych zaleceń medycznych. Pacjentka, zgodnie z wyrażoną wolą, wróciła do swego miejsca zamieszkania" - przekazywała w oświadczeniu Elżbieta Mickiewicz-Dytko, dyrektorka Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Dodała, że ponowne przyjęcie kobiety na oddział nastąpiło po porodzie domowym. "Pacjentka oraz dziecko byli w stanie dobrym i nie znajdowali się w stanie zagrożenia życia ani zdrowia" - podkreśliła.

Taką informację przekazała też w rozmowie z reporterem "Faktów".

Kobieta urodziła w domu, jej partner miał zdemolować SOR Źródło: "Fakty" TVN

Poród w domu i powrót na SOR

Pani Wiktoria przedstawiła inną wersję. - Nie wypisałam się na żądanie. Nie podpisywałam żadnych papierów, że na żądanie. Nic takiego nie miało miejsca - zapewniła. Ze szpitala wróciła do domu, wtedy rozpoczął się poród. Urodziła syna w łazience. Jak opowiadała, wszystko działo się błyskawicznie. Po kilku chwilach dziecko było już na świecie. - Mały wypadł, uderzając główką o podłogę - relacjonowała.

Następnie kobieta i dziecko wrócili do szpitala w Międzylesiu karetką. Dotarł tam także jej partner. To wtedy doszło do wspomnianej awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Przedstawiciele placówki utrzymują, że mężczyzna zaatakował nie tylko personel, miał też być agresywny wobec członków rodziny partnerki.

26-latek tłumaczy powody wybuchu agresji

Partner pani Wiktorii twierdzi, że niewiele z tego wydarzenia pamięta. W rozmowie z reporterem "Faktów" nie zaprzeczył jednak, że przyjechał do szpitala "w emocjach".

- Od tych informacji, które dostałem, miałem w głowie taką myśl, że dziecko może nie żyć. Nie dostałem informacji o oznakach życia, tylko po prostu, że leży i jest całe sine, jest masa krwi - wyjaśniał mężczyzna.

Kobieta urodziła w domu, jej partner miał zdemolować SOR Źródło: "Fakty" TVN

Obecnie stan dziecka jest określany przez jego rodziców jako dobry. Chłopiec jest już z nimi w domu.

Skargę na szpital zgłoszono Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Z kolei śledztwo w sprawie awantury prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.