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Awantura na szpitalnym oddziale. "Niech pan się opanuje. Uspokoi"

Artur Warcholiński
Katarzyna Kędra
Zespół autorów
Artur WarcholińskiOprac. Katarzyna Kędra
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Awantura w szpitalu w Międzylesiu
Awantura w szpitalu w Międzylesiu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Pozywaj mnie - krzyczał do położnej mężczyzna w szpitalu w Międzylesiu po tym, jak chwilę wcześniej ją popchnął. Do nagrania z awantury na oddziale dotarł reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński. Sprawą awantury zajmuje się policja. Skarga na to, co miało ją poprzedzić, trafiła do Rzecznika Praw Pacjenta.

Na nagraniu, do którego dotarł reporter, widać awanturę na korytarzu szpitala. Dochodzi do przepychanek pomiędzy pracownicami szpitala a mężczyzną, który wciąż dopytuje się o dziecko. "Niech pan się opanuje, uspokoi" - zwracają się do niego pracownice szpitala. "Dziecko jest w dobrym stanie" - uspokajają mężczyznę. Dalej ostrzegają go, że w takim stanie nie wejdzie na oddział. Mówią, że sam sobie szkodzi. Upomina go również kobieta będąca z nim na korytarzu.

"Jak wypuściliście dziecko? Ze szpitala kobietę w ciąży, gdzie ona za chwilę rodzi" - dopytuje podniesionym głosem mężczyzna, nie szczędząc przy tym wulgaryzmów. W końcu popycha położną i krzyczy: "pozywaj mnie". Padają kolejne wulgaryzmy. Po raz kolejny jest upominany.

Działo się to po tym, jak partnerka mężczyzny po porodzie domowym trafiła z dzieckiem do szpitala, w którym już wcześniej była.

Dwie wersje wydarzeń

O awanturze w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym informowaliśmy w połowie października. Doszło do niej 1 października. 26-letni mężczyzna wdał się w kłótnię z położną oraz pracownicami SOR. Podejrzany jest o kierowanie wobec nich gróźb karalnych, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie szpitalnego mienia, wartego 67 tysięcy złotych.

Pan Karol i jego partnerka Wiktoria opowiedzieli o całej sytuacji reporterowi "Faktów" TVN. Kobieta zgłosiła się do placówki w Międzylesiu z bólem brzucha, który interpretowała jako skurcze porodowe. W szpitalu trafiła na oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie zrobiono jej serię badań. Lekarze orzekli, że poród jeszcze się nie zaczął. Przedstawiciele szpitala twierdzą, że pacjentka na własne życzenie została wypuszczona do domu.

"Personel medyczny oddziału zaproponował pozostanie w szpitalu celem dalszej obserwacji. Pacjentka wyraziła wolę powrotu do domu. Personel uszanował wolę pacjentki, udzielając stosownych zaleceń medycznych. Pacjentka, zgodnie z wyrażoną wolą, wróciła do swego miejsca zamieszkania" - przekazywała w oświadczeniu Elżbieta Mickiewicz-Dytko, dyrektorka Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Dodała, że ponowne przyjęcie kobiety na oddział nastąpiło po porodzie domowym. "Pacjentka oraz dziecko byli w stanie dobrym i nie znajdowali się w stanie zagrożenia życia ani zdrowia" - podkreśliła.

Taką informację przekazała też w rozmowie z reporterem "Faktów".

Kobieta urodziła w domu, jej partner miał zdemolować SOR
Źródło: "Fakty" TVN

Poród w domu i powrót na SOR

Pani Wiktoria przedstawiła inną wersję. - Nie wypisałam się na żądanie. Nie podpisywałam żadnych papierów, że na żądanie. Nic takiego nie miało miejsca - zapewniła. Ze szpitala wróciła do domu, wtedy rozpoczął się poród. Urodziła syna w łazience. Jak opowiadała, wszystko działo się błyskawicznie. Po kilku chwilach dziecko było już na świecie. - Mały wypadł, uderzając główką o podłogę - relacjonowała.

Następnie kobieta i dziecko wrócili do szpitala w Międzylesiu karetką. Dotarł tam także jej partner. To wtedy doszło do wspomnianej awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Przedstawiciele placówki utrzymują, że mężczyzna zaatakował nie tylko personel, miał też być agresywny wobec członków rodziny partnerki. 

26-latek tłumaczy powody wybuchu agresji

Partner pani Wiktorii twierdzi, że niewiele z tego wydarzenia pamięta. W rozmowie z reporterem "Faktów" nie zaprzeczył jednak, że przyjechał do szpitala "w emocjach".

- Od tych informacji, które dostałem, miałem w głowie taką myśl, że dziecko może nie żyć. Nie dostałem informacji o oznakach życia, tylko po prostu, że leży i jest całe sine, jest masa krwi - wyjaśniał mężczyzna.

Kobieta urodziła w domu, jej partner miał zdemolować SOR
Źródło: "Fakty" TVN

Obecnie stan dziecka jest określany przez jego rodziców jako dobry. Chłopiec jest już z nimi w domu.

Skargę na szpital zgłoszono Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Z kolei śledztwo w sprawie awantury prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

Źródło: tvn24.pl, tvnwarszawa.pl
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