Chcą likwidować miejsca parkingowe, bo budują park. Protest mieszkańców popierają radni

Część miejsc postojowych na parkingu przy osiedlu Kazury zostanie zlikwidowana Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy osiedla Kazury na Ursynowie zyskali niemal jednogłośne poparcie dzielnicowych radnych w sprawie petycji sprzeciwiającej się likwidacji miejsc parkingowych pomiędzy ulicami Pileckiego i Stryjeńskich. Na części parkingu ma powstać fragment parku linearnego.

Mieszkańcy osiedla Kazury nie zgadzają się na budowę części parku nad południową obwodnicą miasta, gdyż zniknie wtedy 130 miejsc parkingowych położonych wzdłuż ul. Płaskowickiej. Miasto nie chce zrezygnować z inwestycji, bo tłumaczy, że odbyły się w tej sprawie konsultacje.

Radni popierają postulaty mieszkańców

Na apel mieszkańców zareagowali dzielnicowi radni ze stowarzyszenia Projekt Ursynów, którzy przygotowali projekt stanowiska w tej sprawie. Podczas obrad sesji, stanowisko to poparli niemal wszyscy radni. Od głosu wstrzymał się tylko radny PiS, Karol Radziwiłł.

- Będziemy się starali wpłynąć na Zarząd Zieleni, żeby odstąpił od likwidacji tego parkingu. Jest tam pas zieleni wystarczający, żeby połączyć park nad POW z parkiem Cichociemnych - powiedział radny Projektu Ursynów Maciej Mackiewicz.

Dodał, że w propozycji parking zostałby ogólnodostępnym parkingiem miejskim, gdzie wieczorem parkowaliby okoliczni mieszkańcy, w ciągu dnia osoby starsze, czy z małymi dziećmi, którzy wybrali się na spacer do parku.

- Liczymy, że burmistrz Kempa wesprze nasze działania i sprawa zakończy się pozytywnie - podkreślił radny Mackiewicz.

Zaznaczył, że to nie jedyny problem, bo po wnioskach mieszkańców o uporządkowanie parkingu od strony ulicy Stryjeńskich, Zarząd Zieleni uporządkował go tak, że zabrał część miejsc parkingowych i posadził w to miejsce drzewa. - Nikt nie ma nic do drzew, ale mogłyby zostać posadzone na pasie zieleni, który jest w tym miejscu, bez zabierania miejsc parkingowych. A tu każde miejsce jest na wagę złota - podkreślił.

Daniel Mielewski ze stowarzyszenia Otwarty Ursynów zaznaczył, że bardzo się cieszy z takiego wsparcia radnych. - Chcemy, żeby ten odcinek parku został przeprojektowany zgodnie z wolą mieszkańców, dla których celem głównym jest utrzymanie miejsc parkingowych. Chociaż tyle, ile jest w tej chwili - zaznaczył.

"Mieszkańcom nie brakuje miejsc rekreacji"

Na Ursynowie nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy wzdłuż ul. Płaskowickiej powstaje park. Teren podzielono na sześć odcinków, które będą zagospodarowywane etapami. Otwarte są już dwa fragmenty nowego parku.

Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudza pierwszy fragment od Pileckiego do Stryjeńskich. Zgodnie z koncepcją zniknie jeden z trzech rzędów miejsc parkingowych. Niezadowoleni mieszkańcy sąsiadującego osiedla Kazury napisali petycję, w której sprzeciwiają się budowie parku.

O sprawie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl pod koniec lutego. Radny z Ursynowa Maciej Antosiuk (Projekt Ursynów) uważa, że w związku z tym, iż odcinek numer 1 parku nad POW jest opcją w umowie, Zarząd Zieleni może się z niego wycofać.

Teren parku linearnego i tak jest dość duży. Mieszkańcy osiedla Kazury mają obok Las Kabacki i park Cichociemnych więc nie brakuje im terenów do rekreacji - mówił nam radny Antosiuk. - Likwidacja tych miejsc postojowych to bardzo duży problem dla tego osiedla. Mieszkańcy obawiają, że samochody zaleją ulice wewnątrz osiedla, zastawiając w ten sposób wjazdy, drogi pożarowe - podkreślał Antosiuk.

Zieleń nie chce rezygnować

Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska przekazała, że spółka nie zamierza rezygnować z inwestycji, bo jej koncepcja została wypracowana z mieszkańcami w 2016 r. w trakcie konsultacji społecznych.

Przekazała, że aby zrekompensować liczbę utraconych miejsc parkingowych dzielnica Ursynów wybudowała nowe parkingi przy ul. Stryjeńskich. W planach jest także budowa kolejnego parkingu przy tej ulicy, tym razem przez Zarząd Dróg Miejskich.

Zaznaczyła też, że parking jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko tych z osiedla Kazury. - Zapewnieniem miejsc parkingowych dla swoich mieszkańców powinna się zająć spółdzielnia - zaznaczyła rzeczniczka stołecznej zieleni.

