Namierzyli kieszonkowca, odebrali telefon, zażądali zadośćuczynienia. "Grozili maczetą"

Kobieta straciła smartfona w komunikacji miejskiej. Mąż i ojciec pokrzywdzonej namierzyli kieszonkowca przed supermarketem. Jak przekazała policja, wsiedli do jego auta i grozili mu maczetą, wymuszając oddanie telefonu. Gdy go odzyskali, zażądali "zadośćuczynienia".

Podkomisarz Robert Koniuszy z komendy rejonowej zaznaczył, że sprawa miała niecodzienny przebieg. - Najpierw policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży smartfonu, której miał się dopuścić nieznany sprawca. Kobieta straciła urządzenie w trakcie podróży środkami komunikacji miejskiej. Było to ewidentne działanie kieszonkowca - opisywał policjant.

Do komisariatu przyszli pokrzywdzona i jej 30-letni mąż. - Towarzyszył jej też 49-letni ojciec, którego przeszłość wskazywała na to, że zdarza mu się być porywczym. Był karany już za groźby karalne - zauważył podkomisarz Koniuszy.

Namierzyli telefon, wsiedli do auta, grozili złodziejowi maczetą

- Po złożeniu zawiadomienia mąż pokrzywdzonej, który jest informatykiem, wpadł na pomysł zdalnego namierzenia urządzenia przy użyciu swojego smartfona. Było ono wyłączone i nieaktywne. Mimo to, udało mu się. Trop wskazywał w okolice Radomia. Jednak sygnał nie był dokładny. Po kilkudziesięciu godzinach okazało się, że sprawca z kradzionym telefonem zatrzymał się na jednym z parkingów przed centrum handlowym na warszawskiej Ochocie - tłumaczył.

Wtedy informatyk o swoim sukcesie pochwalił się 49-letniemu teściowi. Razem pojechali do miejsca, gdzie miał znajdować się kieszonkowiec.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek miał wsiąść do toyoty mężczyzny podejrzanego o kradzież z maczetą w ręku i grozić mu obcięciem rąk i nóg. Groźby były na tyle realne i wzbudziły obawę ich spełnienia w podejrzanym, że natychmiast zwrócił on urządzenie - podał Koniuszy. I dodał, że na tym "negocjacje" się nie skończyły i mężczyźni zażądali 3,5 tysiąca złotych zadośćuczynienia. - Mężczyzna oświadczył, że nie ma takiej gotówki. Wobec powyższego zarekwirowali jego auto. Zmusili mężczyznę do podpisania fikcyjnej umowy, że dobrowolnie sprzedał im samochód. Umowa zawarta została na kartce w notesie 49-latka. Mężczyźni powiedzieli, że zwrócą mu auto, jeśli zapłaci im 3,5 tysiąca złotych - powiedział Koniuszy.