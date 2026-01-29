Logo TVN Warszawa
Ursynów

Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy. Utrudnienia

Utrudnienia na S2
Utrudnienia na trasie S2
Źródło: tvn24.pl
Na trasie S2 zderzyło się siedem samochodów. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Poznania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o utrudnieniach na trasie S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lotnisko. Około godziny 7 doszło tam do zderzenia siedmiu samochodów osobowych.

- Około kilometr przed węzłem Lotnisko zderzyło się siedem samochodów. Dwie osoby trafiły pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa nasze zastępy. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia. Aktualnie policja prowadzi swoje czynności - przekazał nam po godzinie 8 starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Przewidywany czas utrudnień to dwie godziny.

Korek ma ponad dwa kilometry i sięga tunelu pod Ursynowem.

Czytaj też: Stracił panowanie autem, z impetem wjechał w dom. Ranni

Kierowca wjechał w domu, są ranni
Źródło: KMP w Płocku

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki