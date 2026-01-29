Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy. Utrudnienia

Utrudnienia na trasie S2 Źródło: tvn24.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o utrudnieniach na trasie S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lotnisko. Około godziny 7 doszło tam do zderzenia siedmiu samochodów osobowych.

- Około kilometr przed węzłem Lotnisko zderzyło się siedem samochodów. Dwie osoby trafiły pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa nasze zastępy. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia. Aktualnie policja prowadzi swoje czynności - przekazał nam po godzinie 8 starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Przewidywany czas utrudnień to dwie godziny.

Korek ma ponad dwa kilometry i sięga tunelu pod Ursynowem.

