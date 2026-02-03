Jak zachować się, gdy dojdzie do zatoru lub wypadku w tunelu? Źródło: GDDKiA

Do zderzenia doszło przed godziną 6 na odcinku trasy S2 między węzłami Puławska i Warszawa Lotnisko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że uczestniczyły w nim trzy pojazdy osobowe.

Przez około godzinę - między 7 a 8 - drogowcy dozowali wjazd do tunelu pod Ursynowem. "Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - wyjaśniła GDDKiA.

W miejscu zderzenia początkowo zablokowany był jeden pas ruchu, jednak około godziny 7 drogowcy ostrzegli kierowców, że zamknięte zostały dwa kolejne pasy.

Korek po zderzeniu na trasie S2 Źródło: tvnwarszawa.pl

O godzinie 8 przejazd przez tunel został odblokowany. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił, że rozbite pojazdy zostały zabrane na pas awaryjny, gdzie swoje czynności z kierującymi prowadzi policja.

Jak przekazał nam kapitan Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej, nikt nie został poszkodowany.

