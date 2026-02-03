Do zderzenia doszło około godziny 6.30 na odcinku trasy S2 między węzłami Puławska i Warszawa Lotnisko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że uczestniczyły w nim trzy pojazdy osobowe.
Początkowo zablokowany był jeden pas ruchu, jednak około godziny 7 drogowcy ostrzegli kierowców, że zamknięte zostały dwa kolejne pasy. Dodatkowo w związku z kolizją dozowany będzie wjazd do tunelu pod Ursynowem. "Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - wyjaśnia GDDKiA.
