Ursynów

Zderzenie na trasie S2. Drogowcy ograniczają wjazd do tunelu pod Ursynowem

Korek po zderzeniu na trasie S2
Jak zachować się, gdy dojdzie do zatoru lub wypadku w tunelu?
Źródło: GDDKiA
Na Południowej Obwodnicy Warszawy doszło do zderzenia trzech pojazdów. Z powodu utrudnień drogowcy będą dozowali wjazd do tunelu pod Ursynowem. Na jezdni w kierunku Poznania utworzył się duży korek.

Do zderzenia doszło około godziny 6.30 na odcinku trasy S2 między węzłami Puławska i Warszawa Lotnisko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że uczestniczyły w nim trzy pojazdy osobowe.

Początkowo zablokowany był jeden pas ruchu, jednak około godziny 7 drogowcy ostrzegli kierowców, że zamknięte zostały dwa kolejne pasy. Dodatkowo w związku z kolizją dozowany będzie wjazd do tunelu pod Ursynowem. "Działanie takie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w tunelu" - wyjaśnia GDDKiA.

Korek po zderzeniu na trasie S2
Korek po zderzeniu na trasie S2
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
