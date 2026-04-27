Ursynów

Wypadek na trasie S2. Zablokowany zjazd i ogromny zator w stronę Wilanowa

Zderzenie na S2
Jak zachować się, gdy dojdzie do zatoru lub wypadku?
Źródło: GDDKiA
Kierowcy jadący trasą S2 w kierunku Wilanowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Przed tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy zderzyły się tir i samochód dostawczy. Na miejscu pracują służby.

Na trasie S2, przed ulicą Puławską zderzyły się dwa pojazdy.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. - Zderzyły się samochód dostawczy i ciężarowy. Jedna osoba jest badana przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Są utrudnienia w ruchu. - Zablokowany jest pas tranzytowy w kierunku Terespola i zjazdowy w ulicę Puławską - wyliczył strażak. Na naszych zdjęciach widać, że nieprzejezdne są trzy pasy. Na trasie S2 w kierunku Wilanowa utworzył się korek. Sięga Alei Krakowskiej i ma około siedem kilometrów.

Magdalena Gruszczyńska
