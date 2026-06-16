Ursynów Zarobki radnego lekarza, to "anomalia". Ile zarabiają rezydenci? Oprac. Dariusz Gałązka |

Radny lekarz zarobił 1,6 miliona złotych Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które 29-latek publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w rok blisko 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta. Jest tam koordynatorem SOR.

Dwa tryby specjalizacji

Lekarz, o którym mowa, jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii.

Są dwa tryby realizowania specjalizacji: rezydencki i pozarezydencki.

Lekarz rezydent jest zatrudniony przez szpital, w którym odbywa specjalizację i szpital wypłaca medykowi wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia jest odgórnie ustalona i pokrywa je Ministerstwo Zdrowia. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza rezydenta od 1 lipca 2026 r. wynosi od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł miesięcznie.

Lekarze w trakcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim są zatrudniani przez szpital na zasadach rynkowych. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz zauważył, że zwykle zarabiają mniej niż rezydenci, bo szpital może im zapłacić także najniższą krajową.

- Sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku tego konkretnego lekarza jest zupełnie niestandardowa - podkreślił Goncerz. Zaznaczył, że w Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji i oni nie zarabiają takich kwot. Tu, jak wskazał, połączyły się dwa czynniki - bardzo korzystny kontrakt oraz bardzo duża liczba godzin pracy.

Ile zarabia rezydent?

- Standardowo osoba w trakcie szkolenia specjalizacyjnego dostaje około 10 tysięcy złotych brutto plus 40 godzin dyżuru, które minimalnie musi zrealizować w ciągu miesiąca. Osoby realizujące szkolenie w trybie pozarezydenckim, za które nie płaci ministerstwo, a szpital, dostaje jeszcze mniejszą kwotę. Mimo, że ten właśnie tryb odpowiadał tej sytuacji - podkreślił Goncerz.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów podkreślił, że rolą lekarza-rezydenta jest przede wszystkim szkolenie pod nadzorem starszego specjalisty. - W tej sytuacji ciekawi mnie, gdzie jest kierownik tej specjalizacji, jak wygląda jej przebieg? Szkolenie z anestezjologii odbywa się nie tylko na SOR, ale też w innych placówkach. Wymaga wykonywania innych procedur - wyjaśnił.

Zauważył, że duża część rezydentów dorabia sobie, ale na zasadzie kilku godzin dodatkowych w poradniach. Dodał też, że sytuacje, kiedy lekarz na pierwszym roku rezydentury pełni kierownicze stanowisko, zdarzają się niezwykle rzadko.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów o zarobkach radnego lekarza Źródło: TVN24

Kontrole w Szpitalu Południowym

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się m.in. z występami w telewizji czy w Senacie. Rzecznik NIL Jakub Kosikowski wyjaśnił, że w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zostanie zbadane, czy doszło do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR.

Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński.

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