Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Zarobki radnego lekarza, to "anomalia". Ile zarabiają rezydenci?

|
Warszawski Szpital Południowy
Radny lekarz zarobił 1,6 miliona złotych
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz sprawę Dawida Kacprzyka - radnego lekarza, który zarobił 1,6 miliona w rok, nazywa anomalią. Wyjaśnia też, ile standardowo zarabia w Polsce lekarz w trakcie specjalizacji.

Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które 29-latek publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w rok blisko 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta. Jest tam koordynatorem SOR.

Dwa tryby specjalizacji

Lekarz, o którym mowa, jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii. 

Są dwa tryby realizowania specjalizacji: rezydencki i pozarezydencki.

Lekarz rezydent jest zatrudniony przez szpital, w którym odbywa specjalizację i szpital wypłaca medykowi wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia jest odgórnie ustalona i pokrywa je Ministerstwo Zdrowia. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza rezydenta od 1 lipca 2026 r. wynosi od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł miesięcznie.

Lekarze w trakcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim są zatrudniani przez szpital na zasadach rynkowych. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz zauważył, że zwykle zarabiają mniej niż rezydenci, bo szpital może im zapłacić także najniższą krajową.

- Sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku tego konkretnego lekarza jest zupełnie niestandardowa - podkreślił Goncerz. Zaznaczył, że w Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji i oni nie zarabiają takich kwot. Tu, jak wskazał, połączyły się dwa czynniki - bardzo korzystny kontrakt oraz bardzo duża liczba godzin pracy.

Ile zarabia rezydent?

- Standardowo osoba w trakcie szkolenia specjalizacyjnego dostaje około 10 tysięcy złotych brutto plus 40 godzin dyżuru, które minimalnie musi zrealizować w ciągu miesiąca. Osoby realizujące szkolenie w trybie pozarezydenckim, za które nie płaci ministerstwo, a szpital, dostaje jeszcze mniejszą kwotę. Mimo, że ten właśnie tryb odpowiadał tej sytuacji - podkreślił Goncerz.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów podkreślił, że rolą lekarza-rezydenta jest przede wszystkim szkolenie pod nadzorem starszego specjalisty. - W tej sytuacji ciekawi mnie, gdzie jest kierownik tej specjalizacji, jak wygląda jej przebieg? Szkolenie z anestezjologii odbywa się nie tylko na SOR, ale też w innych placówkach. Wymaga wykonywania innych procedur - wyjaśnił.

Zauważył, że duża część rezydentów dorabia sobie, ale na zasadzie kilku godzin dodatkowych w poradniach. Dodał też, że sytuacje, kiedy lekarz na pierwszym roku rezydentury pełni kierownicze stanowisko, zdarzają się niezwykle rzadko.

Klatka kluczowa-497089
Przewodniczący Porozumienia Rezydentów o zarobkach radnego lekarza
Źródło: TVN24

Kontrole w Szpitalu Południowym

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się m.in. z występami w telewizji czy w Senacie. Rzecznik NIL Jakub Kosikowski wyjaśnił, że w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zostanie zbadane, czy doszło do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR.

Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński.

OGLĄDAJ: Nawet 360 godzin miesięcznie. Sprawdziliśmy, co robi lekarz na dyżurze
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
AdobeStock_319132778
"Lepiej zepsuć święta, niż ryzykować, że kolejnych nie będzie"
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
LekarzeOchrona zdrowiaKoalicja Obywatelska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Do Oslo nie poleciał, lotnisko opuścił z mandatem
Włochy
Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar
Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
Okolice
Basen przy ulicy Inflanckiej
Startuje sezon pływalni "pod chmurką"
Wola
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
Ochota
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
Mokotów
Leszek Kraskowski
Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza
Okolice
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Opiekunka szarpała dziecko, rodzice zobaczyli to na nagraniu. Jest decyzja prokuratury
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
"Dziś przyjąłem rezygnację". Radny lekarz nie jest już członkiem KO
Ursynów
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Bazgroły na blokach i 12 tysięcy złotych strat. Wpadło trzech 15-latków
Okolice
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy zobaczył legitymację, ruszył quadem na policjanta
Okolice
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 ciosów głośnikiem. Ojciec nie żyje, syn skazany
Okolice
Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika
Okolice
Strażnicy graniczni kontrolowali cudzoziemców
Fikcyjne firmy i pracownicze wizy dla obcokrajowców
Okolice
Wypadek na Okuniewskiej
Jedno auto stoi w poprzek drogi, drugie w rowie. Trzy osoby w szpitalu
Wesoła
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Mała Wieś
Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Kierująca nie żyje
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że ktoś ukradł jej auto. Zagadkę jego zniknięcia rozwiązali policjanci
Okolice
W puszkach z mandarynkami była też marihuana
Narkotyki w świecach zapachowych i puszkach z mandarynkami
Włochy
Zielone skwery na Pradze-Północ
Tylko do północy, ostatni dzień głosowania
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Alkohol, złamane zakazy i groźby
Okolice
Zaatakował kierowcę taksówki
Zaatakował taksówkarza, jest w rękach policji. "Zero tolerancji"
Śródmieście
Wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Silny wiatr, obfity deszcz, tragiczny wypadek
Okolice
Zdarzenie w Warszawie
Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami
Wola
Akcja służb wymierzona w hazard
231 funkcjonariuszy w akcji. Zatrzymano 22 osoby
Okolice
Warszawscy uczniowie zbierają na onkologię dziecięcą (zdj. ilustracyjne
Licealiści organizują festiwal rapowy. Zbierają na onkologię dziecięcą
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o zakazie. Był na osiem lat, kończy się za rok
Okolice
25. Parada Równości
"Parada jest taka sama jak Warszawa - otwarta, tolerancyjna i różnorodna"
Śródmieście
Mężczyzna udostępnił dane do konta (zdjęcie ilustracyjne)
Wydał wszystkie oszczędności, zaciągnął kredyty
Okolice
Zabrał opakowania papieru toaletowego
Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki