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Zamknięty gabinet prezes Szpitala Południowego. "Zaplombowałam osobiście"

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Drzwi do gabinetu Anny Łukasik w Szpitalu Południowym
Warszawski Szpital Południowy
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: x.com/jciesz
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli dostać się do gabinetu prezes Szpitala Południowego. Zastali jednak drzwi "zaplombowane" bezbarwną taśmą. Rada nadzorcza placówki ma w czwartek podjąć decyzje personalne w sprawie zarządu.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się w czwartek z kontrolą do Szpitala Południowego. Poseł Janusz Cieszyński opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie sprzed drzwi do gabinetu prezes zarządu placówki.

"Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany. Niestety nie chcą nas z Anną Milczanowską wpuścić do VIP roomu" - napisał w serwisie X.

Na dołączonym zdjęciu widoczna jest kartka, przyklejona bezbarwną taśmą do drzwi i ościeżnicy. Znajduje się na niej odręczny napis: "Gabinet prezesa Anny Łukasik. Zaplombowałam osobiście w dniu 17 czerwca 2026 roku". Pod nim swoją pieczątkę i podpis złożyła prezes zarządu szpitala. Dodatkowo, w każdym z rogów kartki znalazły się pieczątki Działu Prawnego placówki.

Komentujący wpis posła nie szczędzili uszczypliwości wobec sposobu zabezpieczenia drzwi. "Przecież takie zaplombowanie nie ma żadnej mocy prawnej, to nie jest plombowanie prokuratora czy komornika" - pisał jeden z internautów. "Trochę amatorska ta plomba" - stwierdził inny uczestnik dyskusji.

O powód zaplombowania drzwi zapytaliśmy przedstawicieli placówki. Czekamy na odpowiedź.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wniosek o odwołanie członkini zarządu

W czwartek po południu ma zebrać się rada nadzorcza Szpitala Południowego, która zajmie się wnioskiem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o odwołanie z funkcji członkini zarządu i dyrektor ds. medycznych placówki doktor Agaty Kusz-Rynkun. Była ona odpowiedzialna za zatwierdzanie grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur.

Częściowe wyniki audytu przeprowadzonego przez stołeczny ratusz potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka" - poinformowali urzędnicy.

Prokuratura zapowiedziała "czynności sprawdzające".

Milionowe zarobki młodego lekarza

Lekarz Dawid Kacprzyk jest radnym dzielnicy Ursus. Do środy był zatrudniony jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 miliona złotych.

Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk
Źródło zdjęcia: TVN24

Według Portalu Zero kierowany przez niego oddział ratunkowy miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Na ich przeprowadzenie mieli oczekiwać w wydzielonym pokoju dla VIP-ów.

W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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