Przemoc i ukradzione auto. Żandarmeria bada sprawę żołnierza
O zdarzeniu poinformował w komunikacie na portalu X rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w poniedziałek.
Porzucił auto i uciekł pieszo
"We wczesnych godzinach porannych, na jednej z warszawskich ulic żołnierz - używając przemocy wobec właściciela pojazdu mechanicznego - dokonał jego zaboru, a następnie w m. Zambrów (woj. podlaskie) porzucił go i dalej udał się pieszo" - zaznaczył ppłk Rozkosz.
Rzecznik żandarmerii dodał, że w wyniku podjętych przez policjantów "natychmiastowych czynności operacyjno-rozpoznawczych i poszukiwawczych na jednym z wiaduktów w m. Zambrów zatrzymano sprawcę zdarzenia".
Źródło: tvnwarszawa.pl