Ursynów Przemoc i ukradzione auto. Żandarmeria bada sprawę żołnierza Oprac. Katarzyna Kędra |

Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O zdarzeniu poinformował w komunikacie na portalu X rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w poniedziałek.

Porzucił auto i uciekł pieszo

"We wczesnych godzinach porannych, na jednej z warszawskich ulic żołnierz - używając przemocy wobec właściciela pojazdu mechanicznego - dokonał jego zaboru, a następnie w m. Zambrów (woj. podlaskie) porzucił go i dalej udał się pieszo" - zaznaczył ppłk Rozkosz.

Rzecznik żandarmerii dodał, że w wyniku podjętych przez policjantów "natychmiastowych czynności operacyjno-rozpoznawczych i poszukiwawczych na jednym z wiaduktów w m. Zambrów zatrzymano sprawcę zdarzenia".