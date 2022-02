Zakaz wstępu do Lasu Kabackiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zdecydowała o wprowadzeniu czasowego zakazu wstępu do Lasu Kabackiego na Ursynowie. To efekt ostatnich zniszczeń w warszawskich lasach, które spowodowały silne wiatry.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uchyliła dziś zarządzenie z 2002 roku wyznaczające miejsca do palenia ognisk na terenie Lasu Kabackiego oraz zarządzenie z 2004 r. wyznaczające szlaki na terenie tego lasu. Decyzja RDOŚ jest równoznaczna z zakazem wstępu do rezerwatu. Decyzja będzie obowiązywać do czasu usunięcia zagrożeń dla osób odwiedzających rezerwat.

Wieje od dwóch dni

Od czwartkowego poranka informowaliśmy o skutkach wichury w Warszawie. Tego dnia do warszawskiej straży pożarnej do południa napłynęło 250 zgłoszeń. Silny wiatr powalił drzewa i zerwał linię energetyczną w Wawrze. Natomiast na Żoliborzu uszkodził sieć trakcyjną - tramwaje nie jeździły ulicą Broniewskiego. Problemy były także na kolejowej linii otwockiej. Leśnicy już wtedy apelowali, by nie wchodzić do lasów, gdzie szacowane są straty.