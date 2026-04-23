Ursynów Sztylet sprzed wieków na giełdzie kolekcjonerskiej. Jego posiadacz zatrzymany Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ursynów

Chodzi o giełdę kolekcjonerską, która odbywała się na Ursynowie.

"Wstępne ustalenia wskazują, że przedmiot mógł pochodzić z obszaru państwa nienależącego do Unii Europejskiej i został wprowadzony na teren Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Tłumaczył, że przedmiot przywiózł z Niemiec

W związku ze sprawą zatrzymany został 68-letni mężczyzna, trafił on na komendę. "Z jego wyjaśnień wynika, że nabył on przedmiot kilkanaście lat temu na terenie Niemiec jako element kolekcji antyków" - przyznała policjantka.

Jak podała policja, istnieje podejrzenie, że przedmiot stanowi dobro kultury podlegające szczególnej ochronie prawnej.

Sztylet sprzed wieków znaleziony na stoisku handlowym Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Sztylet charakterystyczny dla kultury Scytów

Do sprawy powołany został biegły archeolog z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

"Ekspert potwierdził, że ujawniony przedmiot jest zabytkiem archeologicznym, charakterystycznym dla kultury Scytów i datowanym na około VIII wiek p.n.e." - wskazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w kierunku czynu z artykułu 108a paragraf 1 punkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za tego typu przestępstwo grozi kara do dwóch lat więzienia.