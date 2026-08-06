Ursynów Absurd w nowym parku. Najpierw zablokowali huśtawki, potem je zdemontowali Klaudia Kamieniarz |

Huśtawki zostały zdjęte Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Pod koniec czerwca ratusz pochwalił się otwarciem kolejnego odcinka parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. Tym razem oddany został do użytku fragment o powierzchni 2,3 hektara między ulicami Lanciego i Rosoła.

Wśród zieleni wykonawca ustawił żółte ramy, na których zawisły huśtawki. Uwagę spacerowiczów przykuł fakt, że ich linki sięgały niemal do ziemi i zostały w niej zakotwiczone. W efekcie siedzisko mogło się jedynie lekko wychylać w przód i w tył.

Huśtawki w parku linearnym nad POW Źródło zdjęcia: Krzysztof Babicki_ZZW

Mieszkańcy Ursynowa dociekali: to efekt końcowy, czy może doczekają się uwolnienia huśtawek? W mediach społecznościowych nie szczędzili krytyki "huśtawkom do niebujania się".

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Zdjęli problematyczne huśtawki

Inwestorem parku linearnego jest Zarząd Zieleni. Zapytaliśmy, jakie miało być przeznaczenie nietypowych huśtawek.

- Bujane siedziska zostały zaprojektowane jako klasyczne huśtawki. W trakcie realizacji inwestycji okazało się jednak, że ze względu na wymagane strefy bezpieczeństwa nie było możliwe zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania w tej lokalizacji. W związku z tym siedziska zostały tymczasowo unieruchomione - przekazał nam Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.

Huśtawki w parku linearnym nad POW Źródło zdjęcia: Krzysztof Babicki, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Jak zauważył portal Haloursynów.pl, huśtawki zostały zdemontowane. Potwierdził to Zarząd Zieleni.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i rozczarować mieszkańców. Dlatego siedziska zostały zdemontowane, bez dodatkowych kosztów - zapewnił Przegaliński.

I zapowiedział, że Zarząd Zieleni wspólnie z projektantami opracowuje obecnie nowy typ bujanych siedzisk. Mają one spełniać wymagania bezpieczeństwa i zapewniać lepszą funkcjonalność oraz komfort użytkowania. - Dokładamy starań, aby nowe rozwiązanie zostało wdrożone w możliwie najkrótszym czasie - zadeklarował Przegaliński.

Huśtawki zostały zdjęte Huśtawki zostały zdjęte Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Huśtawki zostały zdjęte Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Huśtawki zostały zdjęte Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Huśtawki zostały zdjęte Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Huśtawki zostały zdjęte Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Zakup oraz montaż każdego z siedzisk wraz z ramą kosztował około 4,8 tys. zł brutto. W sumie jest ich siedem. Dodatkowo ustawione zostało też jedno urządzenie z trzema siedziskami o wartości około 8 tys. zł. Ich łączny koszt to niecałe 42 tysiące złotych.

Park zbudowany od zera

Nowy park na Ursynowie znajduje się w znacznej części nad stropem tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Jego teren rozciąga się wzdłuż dwukilometrowego odcinka ulicy Płaskowickiej, między ulicami Pileckiego i Nowoursynowską. Inwestycja realizowana jest od zera. Podzielono ją na sześć odcinków, przygotowywanych etapami. Pięć z nich zostało już oddanych do użytku. Urzędnicy zapowiadają, że całość będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Nowy fragment parku linearnego nad POW Źródło zdjęcia: Krzysztof Babicki, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Teren parku ma być ważnym korytarzem ekologicznym. Łączy obszar Skarpy Warszawskiej z parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz Lasem Kabackim.