Nietypowa awaria w autobusie. Z sufitu wyciekał gorący płyn

Na nagraniu, które przekazała, widać strumień gorącej cieczy wylewający się z sufitu na siedzenie. Pani Małgorzata zaznaczyła, że kierowca zareagował bardzo szybko. - Od razu stanął na przystanku na światłach awaryjnych i nas wypuścił. Na szczęście w autobusie było mało ludzi. Kierowca nie wytłumaczył, co to za płyn, ale wydaje mi się, że to był płyn chłodniczy. Był gorący, aż parował - mówiła. Dodała, że kierowca zatrzymał się na przystanku Wyścigi 02.

Wyciek płynu chłodniczego

O wyjaśnienie, co właściwie wydarzyło się w autobusie, poprosiliśmy rzeczniczka prasowego Miejskich Zakładów Autobusowych Adama Stawickiego. - Doszło do awarii zaworu magistrali wodnej, w wyniku którego zaczął wypływać płyn chłodniczy - przekazał Stawicki. Nie wyjaśnił, dlaczego płyn wlewał się do wnętrza autobusu. Ale zapewnił, że wypływająca z instalacji ciecz nie była szkodliwa dla pasażerów. - Kierowca zgodnie z procedurami wypuścił pasażerów i zjechał na oddział. Przepraszamy pasażerów za niedogodności. Autobus został natychmiast skierowany do naprawy - dodał Stawicki.