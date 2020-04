Wybuchł piec w Instytucie Fizyki PAN. Z pożarem walczyło 16 zastępów straży pożarnej

W Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk doszło do eksplozji pieca laboratoryjnego i pożaru. Jak przekazali nam strażacy, ogień został już opanowany. Nie ma osób rannych.

- Na miejscu był tylko pracownik ochrony, który wpuścił nas do środka obiektu. Na poziomie minus jeden doszło do awarii, a w konsekwencji do eksplozji pieca, w którym przeprowadzane są próby laboratoryjne i doświadczenia. Nikt nie został ranny - podał strażak.