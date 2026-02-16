Wjechał na czerwonym, "spotkał się" z innym autem. Nagranie

Zderzenie na Puławskiej Źródło: tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło w niedzielę, na ulicy Puławskiej, w kierunku Mokotowa. O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w niedzielę o godzinie 22.10. Zderzyły się volvo i opel.

– Volvo kierowała 42-latka, a oplem jechał 22-latek. Kierujący oplem nie zachował szczególnej ostrożności i zderzył się z volvo. Został ukarany mandatem karnym. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi - poinformowała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Do nagrania z samochodowej kamery, na którym widać przebieg zdarzenia, dotarł Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Na filmie widzimy opla, który jadąc Puławską, nie zatrzymuje się na czerwonym świetle i przecina skrzyżowanie z aleją Legionów Piłsudskiego. Z prawej strony - z pasa zjazdowego z trasy S2 - nadjeżdża volvo. Dochodzi do kolizji.

Zniszczenia nie były duże, do zderzenia doszło przy niewielkich prędkościach.

