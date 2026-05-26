Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja

|
STP Kabaty
Co znajduje się na STP Kabaty? (wideo archiwalne)
Źródło wideo: Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie
W nocy na teren Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty weszli wandale. Chcieli pomalować wagony metra. Zostali spłoszeni przez firmę ochroniarską. Sprawców poszukuje policja.

O próbie dewastacji wagonów metra dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - W nocy na STP Kabaty miała wejść grupa osób, chcieli pomazać wagony metra - dowiedział się reporter. Przekazał też, że STP pilnuje firma ochroniarska, straż metra nie ma dostępu do hali.

Informację potwierdziliśmy w Metrze Warszawskim. - Nad ranem odnotowane zostało wtargnięcie nieuprawnionych osób na teren STP Kabaty. Interwencja pracowników zewnętrznej firmy ochraniającej uniemożliwiła naniesienie napisów i dokonanie aktu wandalizmu na wagonach. Sprawę prowadzi policja - poinformowała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Wandale uciekli

O szczegóły zapytaliśmy też policję. Funkcjonariuszy o godzinie 3.47 zaalarmowała ochrona metra. - Wpłynęła informacja, że nieznane osoby próbowały wejść do stacji i dokonać aktów wandalizmu, malować wagony. Zostały one spłoszone przez ochronę metra - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej policji Warszawa II..

Na miejsce pojechali funkcjonariusze policji. Po dotarciu nie znaleźli osób, mogących odpowiadać za to zdarzenie.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że wandale namalowali kilka kresek na wagonie. Nie zdążyli pomalować większej części składu. Wartość strat jest na razie nieznana.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
TVN24
Kalisz, 25.05.2025. Polak Michał Soczyński (L) i Cristian Lopez (P) z Kuby w pojedynku kategorii do 92.7 kg podczas gali bokserskiej KnockOut Boxing Night 39 w Kaliszu
Ciosy "jak na egzekucji". Czekały kwiaty, a była msza w intencji Michała 
Tomasz Wiśniowski
Udostępnij:
Tagi:
WandalizmPolicjaMetro WarszawskiePrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
TVN24
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TVN24
TANKOWANIE-STACJA-shutterstock_2063966330
Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne
BIZNES
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
Mokotów
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
Okolice
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
EN_01662405_0088
Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"
TVN24
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
Stanisław Kracik
To on ma zostać komisarzem w Krakowie
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
TVN24
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
"Tymczasowe zawieszenie mediów społecznościowych" - taki pomysł według internautów miała zaproponować szefowa Komisji Europejskiej
"Kończy wolność słowa". Von der Leyen i problem mediów społecznościowych
Gabriela Sieczkowska
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
TVN24
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
TVN24
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ekspert: w mojej ocenie sprawca obserwował działanie służb, był w okolicy
TVN24
dlon klucze dom shutterstock_2531503177
Fala na mieszkania dla obcokrajowców w Polsce. Te narodowości kupują najwięcej
BIZNES
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
Wola
Zderzenie na Wisłostradzie
Kilka kilometrów korka po zderzeniu na Wisłostradzie
Śródmieście
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
TVN24
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki