W Warszawskim Szpitalu Południowym otwiera się miejska poradnia leczenia niepłodności. Rodzice będą mogli liczyć tu na pomoc: od diagnozy, przez leczenie, prowadzenie ciąży i opiekę okołoporodową. Otwarcie placówki to pierwszy krok do uruchomienia samorządowego ośrodka leczenia niepłodności metodą in vitro - chwali się warszawski ratusz.

Zgodnie z planami obecnego rządu, od 1 czerwca tego roku finansowanie leczenia niepłodności, w tym procedury zapłodnienia pozaustrojowego, ma pochodzić z budżetu państwa. Na ten cel zostanie przeznaczonych 500 milionów złotych.

Nowy program leczenia niepłodności

- Cieszę się, że jestem w szpitalu publicznym, w którym powstaje warszawskie centrum leczenia niepłodności z wykorzystaniem metody in vitro. Cieszę się bardzo, że to centrum stanie do konkursu i będzie walczyło o to, żeby takie świadczenie medyczne móc tutaj przeprowadzać - podkreśliła cytowana przez ratusz ministra zdrowia Izabela Leszczyna, która była obecna w poniedziałek w Szpitalu Południowym. I dodała: - Założeniem rządowego programu leczenia niepłodności jest to, żeby ta metoda była finansowana od początku do końca: od diagnozy, przez leczenie, prowadzenie ciąży i opiekę okołoporodową. Jestem przekonana, że w tym nowoczesnym miejscu z fantastyczną kadrą to musi się udać. Trzymam kciuki.

Ministra podziękowała władzom stolicy za realizowany dotychczas miejski program in vitro oraz za tworzenie pierwszego w Polsce samorządowego ośrodka leczenia niepłodności. Dodała również, że liczy na to, że za przykładem Warszawy, wkrótce również w innych miastach w kraju, powstaną podobne placówki.

Pomoc dla starających się o dziecko

- Otwieramy poradnię, żeby od samego początku pomagać rodzicom, którzy starają się o dziecko. W drugim etapie będziemy stawali do rządowego konkursu. Chcemy stworzyć pierwszy samorządowy ośrodek leczenia niepłodności przy użyciu metody in vitro w Polsce - zapowiedział z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - W ten sposób wyznaczamy trendy w ochronie zdrowia. Warszawa wspiera mieszkańców w spełnianiu ich marzeń o rodzicielstwie poprzez np.: finansowanie in vitro z budżetu miasta. Ale teraz, kiedy zadanie to przejmuje rząd, my jako samorząd chcemy iść o krok dalej - dodał.

Obecna na inauguracji Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy podkreśliła, że ochrona zdrowia to podstawowe prawo każdego człowieka. - Bardzo się cieszę, że rząd nam ulżył w finansach w sprawach in vitro. Zaręczam państwu, że wydamy te pieniądze, na ochronę zdrowia, na to, żeby warszawianki i warszawiacy, Polacy, którzy korzystają z naszych szpitali i przychodni, mogli leczyć się na coraz lepszym poziomie - zaznaczyła.

W ramach miejskiej poradni leczenia niepłodności powstaje niezbędne zaplecze kadrowe i logistyczne oraz laboratorium. W tym celu placówka zapewnia dostęp do opieki m.in.: ginekologa, androloga, endokrynologa oraz psychologa.

Pomoc dla pacjentów z nowotworem

- Poza leczeniem niepłodności, placówka również będzie oferowała wsparcie dla pacjentów stojących w obliczu choroby nowotworowej, którzy chcieliby zachować płodność na przyszłość poprzez mrożenie komórek rozrodczych, zarówno komórek jajowych, jak i plemników - wyjaśnił dr n. med. Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego, który bierze udział w tworzeniu miejskiej poradni leczenia niepłodności.

Prezydent Trzaskowski przypomniał, że do tej pory to samorządy, w tym Warszawa, wspierały mieszkańców w ich staraniach o zostanie rodzicami i podziękował rządowi za przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa.

- Jestem z tego dumny, że dzięki miejskiemu programowi in vitro, przez ten czas w Warszawie urodziło się ponad 2300 dzieci. Wydaliśmy na ten program ponad 50 milionów złotych - wyliczył prezydent. Z miejskiego wsparcia skorzystało już ponad 9,5 tysiąca par.

Trzy warszawskie szpitale najlepiej ocenione przez matki

Ratusz zapewnia, że stolica ma jedyny w Polsce, tak rozbudowany system ochrony zdrowia zapewniany mieszkańcom z poziomu miasta – to ponad 120 przychodni oraz 10 szpitali, z których dwa to szpitale ginekologiczno-położnicze, a cztery posiadają oddziały ginekologiczno-położnicze. "Co ważne, 3 z miejskich szpitali (Szpital Południowy, Praski i św. Zofii) znalazły się w dziesiątce najlepszych w kraju w rankingu przygotowanym przez Fundację 'Rodzić po Ludzku'. Zestawienie oparte jest na wynikach ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie" - przypomnieli urzędnicy.

Warszawa finansuje również bezpłatne szkoły rodzenia, czyli zajęcia edukacyjne na temat przebiegu ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem. Każdego roku z miejskiego programu może skorzystać ok. 10,5 tysiąca warszawianek, które spodziewają się dziecka. Na trwającą edycję, realizowaną w latach 2023-2025, Warszawa przeznaczy niemal 16 milionów złotych.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkanek, w 2023 roku miasto zainaugurowało działalność Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet (WIZK) z siedzibą przy ulicy Inflanckiej. To placówka, która oferuje kompleksową diagnostykę i opiekę ginekologiczną kobietom w każdym wieku – od juniorki do seniorki.

