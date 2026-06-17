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Ursynów

W Szpitalu Południowym politycy KO mieliby być przyjmowani bez kolejki

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Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
W Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny byli przyjmowani bez kolejki, a na zlecone badania czekali w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu dla VIP-ów - wynika z ustaleń portalu Zero.pl. Koordynatorem SOR w placówce jest Dawid Kacprzyk, były już działacz KO, radny dzielnicy Ursus.

W środę portal Zero poinformował, że SOR Szpitala Południowego miał w błyskawicznym tempie zajmować się wpływowymi działaczami Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzinami. Autor tekstu opisał, że kiedy inni pacjenci oczekiwali na przyjęcie po kilka godzin, politycy i ich bliscy mieli zlecane badania w ciągu kilkunastu minut.

Co więcej, działacze Koalicji Obywatelskiej mieli oczekiwać na przyjęcie w odseparowanym pokoju, formalnie należącym do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chorób Kręgosłupa.

Portal Zero.pl, powołując się na rozmowy z pracownikami szpitala i dokumentację medyczną, do której dotarł, wysnuwa wniosek, że koordynator SOR Dawid Kacprzyk miał stworzyć w nim namiastkę "prywatnej przychodni dla znajomych polityków".

Lekarz, który zarobił 1,6 miliona złotych w rok

Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Kandydował z listy ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym. Pracował także w innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego, które młody lekarz musiał złożyć jako dzielnicowy radny, zarobił w rok blisko 1,6 miliona złotych.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Kiedy sprawa zarobków trafiła do mediów, Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O jego odejściu poinformował szef warszawskich struktur KO oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Przewodniczący rady nadzorczej szpitala twierdzi, że nie wiedział

W sprawie specjalnej ścieżki dostępu dla polityków w Szpitalu Południowym próbowaliśmy skontaktować się z wiceprezydentką Warszawy Renatą Kaznowską, która odpowiada za zdrowie w stołecznym ratuszu. Nie odbierała telefonu. Odebrał za to Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, a także przewodniczący rady nadzorczej placówki (jest w niej także Kaznowska). Zapewnił, że nie miał wiedzy na temat praktyk w ursynowskim szpitalu i dowiedział się o nich z mediów.

Do biura promocji Szpitala Południowego skierowaliśmy następujące pytania: Czy prawdą jest, że politycy rekomendowani przez Dawida Kacprzyka byli przyjmowani poza kolejnością w Szpitalu Południowym? Czy prawdą jest, że na badania oczekiwali w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu Warszawskiego Centrum Chorób Kręgosłupa? Czy dyrekcja szpitala miała wiedzę o tych praktykach?

Szpital nie odpowiedział na żadne z nich.

"Warszawski Szpital Południowy jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy medycznej. Informacje dotyczące korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym również sam fakt objęcia danej osoby opieką medyczną, stanowią dane prawnie chronione, niezależnie od barwy politycznej pacjenta lub jej braku. W związku z powyższym szpital nie udostępnia informacji dotyczących poszczególnych pacjentów" - napisała w oświadczeniu Marta Wojtach, kierowniczka działu promocji w Szpitalu Południowym.

Trzy kontrole w Szpitalu Południowym

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że grafik lekarza pokrywał się m.in. z jego występami w telewizji czy w Senacie.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce trwa kontrola prowadzona przez stołeczny ratusz. Zlecono też audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR. W środę Jolanta Zarzycka z biura komunikacji społecznej i promocji Centrali NFZ poinformowała nas, że czynności kontrolne są w toku.

Do momentu publikacji tego artykułu stołeczny ratusz nie odpowiedział, czy są już pierwsze wnioski z prowadzonej przez niego kontroli. Czekamy również na odpowiedź od rzecznika NIL na pytania o konsekwencje dla lekarza.

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Źródło: zero.pl, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowia
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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