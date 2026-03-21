W busie wybuchł pożar, od niego zapalił się budynek strzelnicy. Sześć osób rannych

Pożar na Ursynowie, Warszawa Źródło: Marek/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba zgłaszająca poinformowała, że przy ulicy Migdałowej 4 wybuchł pożar. Na miejscu jest kilka karetek oraz wozy strażackie. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że na miejscu interweniuje pięć zastępów.

- W zaparkowanym busie wybuchł pożar, od którego zapalił się znajdujący się obok budynek strzelnicy. W zdarzeniu poszkodowanych zostało sześć osób, a w tym jedna osoba z busa oraz cztery ze strzelnicy - przekazał strażak.

Akcja służb na miejscu jest w toku.

