W budynku wybuchł pożar, od niego zapalił się bus. Cztery osoby nie żyją

Akcja służb na Migdałowej

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba zgłaszająca poinformowała, że przy ulicy Migdałowej 4 wybuchł pożar. Na miejscu jest kilka karetek oraz wozy strażackie. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że na miejscu interweniuje pięć zastępów.

- W zaparkowanym busie wybuchł pożar, zapalił się też znajdujący się obok budynek strzelnicy - przekazał strażak.

Jak poinformował przed godziną 16 podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, czterech osób nie udało się uratować. - Jedna osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR w stanie krytycznym, a kolejna jest zaopatrywana przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu - powiedział nam policjant.

Wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy. To obywatele polscy i ukraińscy w wieku około 40 lat. Policjant wyjaśnił też, że strzelnica, gdzie doszło do pożaru, była w remoncie. Ofiarami są pracownicy firmy remontowej. - Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że pożar wybuchł w budynku i poprzez otwarcie drzwi, prawdopodobnie przez jednego z poszkodowanych, wydostał się na zewnątrz i zapalił busa - przekazał nadbryg. Artur Gonera, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.

Były rzecznik Komendanta Głównego PSP Paweł Frątczak w rozmowie na antenie TVN24 wyjaśnił, że należy pamiętać, że w przypadku pożarów największe zagrożenie stanowi dym, który odpowiada za śmierć około trzech czwartych osób znajdujących się w jego obrębie.

- W pierwszej fazie pożaru, którą rejestrowali świadkowie, widać było bardzo silne zadymienie w pomieszczeniach, prawdopodobnie remontowanych. Dym mógł przedostać się z palącego się samochodu i prawdopodobnie przyczynił się do śmierci czterech osób. Miejmy nadzieję, że w tych pomieszczeniach nie było już nikogo więcej. Ustalenie dokładnych przyczyn tego, co wydarzyło się na Ursynowie, może zająć służbom nawet kilka tygodni - dodał.

