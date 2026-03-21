Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

W budynku wybuchł pożar, od niego zapalił się bus. Cztery osoby nie żyją

Pożar na Migdałowej
Akcja służb na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Do tragicznego pożaru doszło w sobotę na Ursynowie. W budynku strzelnicy wybuchł pożar. Ogień przedostał się na zaparkowanego obok busa. Cztery osoby nie żyją, dwie zostały ranne.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Osoba zgłaszająca poinformowała, że przy ulicy Migdałowej 4 wybuchł pożar. Na miejscu jest kilka karetek oraz wozy strażackie. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził, że na miejscu interweniuje pięć zastępów.

- W zaparkowanym busie wybuchł pożar, zapalił się też znajdujący się obok budynek strzelnicy - przekazał strażak.

Jak poinformował przed godziną 16 podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, czterech osób nie udało się uratować. - Jedna osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR w stanie krytycznym, a kolejna jest zaopatrywana przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu - powiedział nam policjant.

Wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy. To obywatele polscy i ukraińscy w wieku około 40 lat. Policjant wyjaśnił też, że strzelnica, gdzie doszło do pożaru, była w remoncie. Ofiarami są pracownicy firmy remontowej. - Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że pożar wybuchł w budynku i poprzez otwarcie drzwi, prawdopodobnie przez jednego z poszkodowanych, wydostał się na zewnątrz i zapalił busa - przekazał nadbryg. Artur Gonera, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP. 

Były rzecznik Komendanta Głównego PSP Paweł Frątczak w rozmowie na antenie TVN24 wyjaśnił, że należy pamiętać, że w przypadku pożarów największe zagrożenie stanowi dym, który odpowiada za śmierć około trzech czwartych osób znajdujących się w jego obrębie.

- W pierwszej fazie pożaru, którą rejestrowali świadkowie, widać było bardzo silne zadymienie w pomieszczeniach, prawdopodobnie remontowanych. Dym mógł przedostać się z palącego się samochodu i prawdopodobnie przyczynił się do śmierci czterech osób. Miejmy nadzieję, że w tych pomieszczeniach nie było już nikogo więcej. Ustalenie dokładnych przyczyn tego, co wydarzyło się na Ursynowie, może zająć służbom nawet kilka tygodni - dodał.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
PożaryStraż pożarna
