"Usłyszeli głośne uderzenie w szybę - jakby ktoś cisnął w szkło czymś dużym". Na ziemi leżała ogłuszona sowa

W szybę jednego z biurowców na Ursynowie uderzyła... sowa. Jak zaznacza straż miejska, ptak miał dużo szczęścia, bo nie stało mu się nic poważnego.

Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej podaje, że do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie. - Pracownicy jednego z biurowców przy ulicy Poleczki usłyszeli głośne uderzenie w szybę - jakby ktoś cisnął w szkło czymś dużym. Ale na wysokości, na której się znajdowali, wydawało się to niemożliwe. Szybko więc wybiegli z budynku, żeby na zewnątrz spróbować dojść do tego, co właściwie się stało. Na ziemi pod budynkiem znaleźli… ogłuszoną sowę - relacjonuje Jabraszko.