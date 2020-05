- We wtorek właściciel posesji zauważył w swoim ogrodzie malutką wiewiórkę. Puchate stworzonko było wyraźnie osłabione i wymagało pomocy - relacjonuje Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Głodna i wychłodzona

Specjalne mleko dla wiewiórki

Funkcjonariusze przewieźli zwierzę do lecznicy Lasów Miejskich. - Na razie będzie karmiona specjalnym mlekiem, a gdy podrośnie, zostanie umieszczona w wybiegu z innymi wiewiórkami, by w grupie nauczyła się zachowań typowych dla tego gatunku - opisuje strażnik i przewiduje, że zwierzątko będzie mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska po około dwóch tygodniach.