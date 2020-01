Mieli porządkować zieleń, zdewastowali skwer na Ursynowie

"Samochód wjechał bezsensownie na klomb na skwerze przy Cybisa 5 i zakopał się. Panowie jak wyjechali, zagrabili dziury, niestety lampki na klombie zostały naruszone (aczkolwiek jeszcze świecą). Przy okazji, ten skwer przy Cybisa 3 i 5 został urządzony w ramach budżetu partycypacyjnego Ursynowa, miał nawet otrzymać nazwę, co uchwaliła rada dzielnicy i stąd nasza troska, mieszkańców osiedla o niego" - napisała do nas w wiadomości na Facebook'u Danuta Frączek, autorka zdjęcia.

Internauci zauważyli, że to nie pierwszy taki przypadek. Na "Świętych krowach" pojawiły się zdjęcia z ulicy Targowej na Pradze Północ, na których widać podobne auto z naklejką "Służba oczyszczania miasta". Samochód, podobnie jak na Ursynowie, zaorał kawałek trawnika przed jednym z bloków. "Pojazdem wyglądającym podobnie do samochodów używanych przez służby miejskie można zaorać pół dzielnicy i nikt skutecznie nie zareaguje" – zauważa jeden z komentujących.

Zniszczenia zasiali trawą

Urząd wezwie ekipę do naprawienia szkód

Zapytaliśmy burmistrza o to, jakie podejmie kroki w tej sprawie. - Ustaliliśmy, że samochód należy do firmy, która na nasze zlecenie wykonuje prace porządkowe. W najbliższym czasie przedstawiciel firmy zostanie zaproszony do urzędu na rozmowę. Będziemy oczekiwać niezwłocznego naprawienia szkód oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec całej ekipy, która była na miejscu. Ponadto do wszystkich naszych wykonawców wyślemy pismo przypominające o zakazie wjazdu na tereny zieleni bez uzyskania każdorazowo wcześniejszej zgody Wydziału Ochrony Środowiska – mówi nam Bartosz Dominiak.