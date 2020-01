Puławska tylko dla kierowców. Przejście na drugą stronę ulicy zajmuje kilkanaście minut

Skarży się, że przejście na drugą stronę ulicy zajmuje nawet do kilkunastu minut. - Okolicę zamieszkuje kilka tysięcy osób. Po drugiej stronie Puławskiej jest szpital, dwa duże przedszkola. Byłem świadkiem, jak pielęgniarka próbuje wytłumaczyć przyjezdnemu pacjentowi, jak ma dojść na przystanek autobusowy - mówi Wardziński.

Nie wszyscy pacjenci jeżdżą autami

- Ze względu na lokalizację większość pacjentów przyjeżdża do nas samochodami, jednak nie wszyscy. Jest spora rzesza osób, szczególnie w podeszłym wieku, korzystających z komunikacji miejskiej. Wciąż docierają do mnie sygnały, że jest problem z trafieniem do szpitala z przystanku autobusowego - mówi Ewa Chmielińska z pobliskiego szpitala.