"A co powiecie na podwyżkę 815 procent?". W 2021 roku płacili 112 tysięcy rocznie, w 2022 ma to być 880 tysięcy

Sprawę podwyżek w miejskiej przychodni opisała na Twitterze wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska. "Podwyżka cen gazu na 2022 rok ma wynieść około 54 procent? A co powiecie na podwyżkę 815 procent? Nasza miejska przychodnia zdrowia w 2021 roku płaciła 112 tysięcy złotych rocznie. W 2022 ma płacić 880 tysięcy" - napisała we wtorek rano Kaznowska. I zapytała: "Czy w @warszawa PGNiG postanowiło ustanowić nowy rekord drożyzny?".

Podwyżkę cen za gaz Kaznowska skomentowała także później na antenie TVN24. Podała kolejny przykład: - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy: prawie tysiąc procent podwyżki dla mieszkańców, dla indywidualnych gospodarstw domowych. Dlatego, że nie przewidziano, że niektórzy mają tzw. kotłownie zbiorcze w blokach. Nie mają indywidualnych umów z dostawcami gazu. Innymi słowy, nie są objęci tarczą antyinflacyjną - powiedziała. Oceniła też, że tarcza jest dziurawa. Jednocześnie wytłumaczyła, że ZGN rozpisuje przetarg i kupuje gaz, jak każda inna instytucja, czy przedsiębiorstwo. - I taką dostali ofertę. 987 procent podwyżki cen gazu. Co to oznacza dla naszych mieszkańców? Że mieszkaniec, który jeszcze teraz, w grudniu za gaz płacił 231,33 złotych, w styczniu zapłaci 1500 złotych miesięcznie. To jest prawie tysiąc procent podwyżki - podsumowała.

Podwyżka cen gazu na 2022 rok ma wynieść ok 54% ? A co powiecie na podwyżkę % ‼️ Nasza miejska przychodnia zdrowia w 2021 r płaciła 112 tys zł rocznie. W 2022 ma płacić 880 tys. Czy w @warszawa PGNiG postanowiło ustanowić nowy rekord drożyzny? pic.twitter.com/WhjL9PQnOU

Ale to niejedyny miejski podmiot, który musi liczyć się z bardzo dużą podwyżką cen gazu. - Co prawda, te 815 procent to rekord do tej pory, ale płyną do nas sygnały z innych miejskich jednostek, które też dostają bardzo wysokie podwyżki. Chodzi na przykład o Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie, gdzie podwyżka wyniesie 390 procent. Wszystkie obiekty są tam ogrzewane gazem z powodów technicznych - mówi nam rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.