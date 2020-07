Miesiąc czekania na wizytę w urzędzie. Tłumaczą to koronawirusem i dużym zainteresowaniem

Wizyta umawiana wcześniej online, najbliższy wolny termin za miesiąc - mieszkańcy Ursynowa skarżą się na długi czas oczekiwania do rejestracji pojazdów. Urząd tłumaczy to ograniczeniami spowodowanymi przez koronawirusa, ale także sporym zainteresowaniem petentów.

"Wizyty można umawiać tylko online, nie ma dostępnych przez kolejny miesiąc, gdy z dokumentami jest jakiś problem i cię odeślą, pozostaje warowanie na wizytach online każdego dnia od rana, bo może coś wpadnie" - napisała. Jak relacjonowała, do urzędu udało jej się umówić w ubiegły piątek, ale nie załatwiła sprawy do końca. A kolejną wizytę wyznaczono jej dopiero na 17 sierpnia. Dodała także, że była świadkiem awantury w urzędzie.

"Obecnie wszystkie terminy są zarezerwowane"

O to, dlaczego interesanci przyjmowani są dopiero za miesiąc, zapytaliśmy rzeczniczkę dzielnicy Ursynów Kamilę Terpiał, która poinformowała, że od 9 czerwca obowiązuje zmiana w organizacji pracy urzędów dzielnic w związku z pandemią koronawirusa, co dotyczy także Ursynowa.

Mieszkaniec, żeby umówić wizytę, musi zarezerwować ją przez internet lub telefonicznie. - Do wszystkich kategorii spraw w aplikacji internetowej został dla mieszkańców udostępniony 30-dniowy kalendarz. Obecnie wszystkie terminy do rejestracji pojazdów są zarezerwowane. Związane jest to zapewne z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale także mniejszą niż przed pandemią możliwością ich obsługi. Codziennie pojawia się kolejny dzień z wolnymi terminami – tłumaczy rzeczniczka.