Tunel stopniowo zamykany

Następnie nawa północna, w kierunku Poznania, zostanie zamknięta, a ruch z niej będzie przełożony do nawy południowej, w kierunku Terespola. Oznacza to, że kierowcy będą się poruszać tą nawą w obu kierunkach, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu.