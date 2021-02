Koronawirus może pokrzyżować plany oddania tunelu POW

Problemem na placu budowy są nie tylko wyłączenia pracowników spowodowane zakażeniami, ale też na przykład ograniczenia w podróżach zagranicznych, przez które do Polski nie mogli przyjechać fachowcy z Włoch i Rumunii, by zająć się kalibracją i ustawieniem maszyny do układania betonu. Z ustaleń halourysnow.pl wynika, że opóźnienie może wynieść od trzech do sześciu miesięcy.