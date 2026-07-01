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Trzecie śledztwo w sprawie Szpitala Południowego? "Nie możemy tego wykluczyć"

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Warszawski Szpital Południowy
Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przesłuchaniu
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Prokuratura rozważa możliwość wszczęcia kolejnego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jego podstawą mogą stać się informacje, jakie przekazał śledczym były ordynator oddziału chirurgii Emil Jędrzejewski. Trwa weryfikacja jego zeznań.

W środę zapytaliśmy Prokuraturę Okręgową, czy będzie prowadzone trzecie śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. - Jest to brane pod uwagę, ale na tę chwilę nie zapadły żadne decyzje w tym zakresie. Jesteśmy w trakcie kompletowania materiału dowodowego. Nie możemy tego wykluczyć, ale to zależy od tego, co zostanie uzyskane - powiedział nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przesłuchanie byłego ordynatora

Trwające czynności śledczych mają związek z przesłuchaniem byłego ordynatora oddziału chirurgii Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Mężczyzna stawił się w poniedziałek rano w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Przez kilka godzin jako świadek składał zeznania w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych, do których miało dochodzić w placówce. Chodziło między innymi o okres, kiedy koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego był Dawid Kacprzyk.

Prokuratura podała później, że mężczyzna odpowiedział na wszystkie pytania. Protokół przesłuchania liczył w sumie 29 stron.

 - Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny - powiedział prokurator Skiba po zakończeniu przesłuchania chirurga.

Szpital Południowy pod lupą śledczych

Po ostatnich doniesieniach w sprawie Szpitala Południowego wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

Dodatkowo minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w ubiegłym tygodniu, że śledczy analizują wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej Szpitalowi Południowemu, jakie toczyły się od 2023 roku. Wyliczał, że łącznie zarejestrowane były 32 postępowania, dotyczące różnych aspektów działalności placówki, a także gróźb czy przywłaszczeń. Z tego 12 spraw dotyczyło zgonów, a pięć kolejnych - narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ProkuraturaSzpital
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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